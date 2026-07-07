Sửa luật phải giúp thúc đẩy đầu tư công hiệu quả hơn

Ngày 7-7, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính về chuẩn bị các dự án luật, nghị quyết.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: CẨM HÀ

Tại cuộc làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi báo cáo tiến độ chuẩn bị các dự án luật, dự thảo nghị quyết.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đánh giá, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo, khảo sát thực tiễn, làm việc với các hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia nhằm lắng nghe nhiều chiều, thấy được những tồn tại, hạn chế để khắc phục và bảo đảm chất lượng dự án luật, dự thảo nghị quyết.

Cho rằng khối lượng dự án luật, nghị quyết phải thẩm tra rất lớn, trong đó có nhiều luật khó hoặc ban hành lần đầu, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, lấy chất lượng làm trọng; không để tình trạng luật, nghị quyết ban hành ra vẫn vướng mắc khi thực hiện.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: CẨM HÀ

Phó Chủ tịch Quốc hội nhận định, Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách Nhà nước thời gian qua được sửa đổi, tăng cường phân cấp phân quyền và giảm bớt thủ tục, nhưng tỷ lệ giải ngân đầu tư công còn thấp.

Từ đó, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu công tác xây dựng pháp luật phải góp phần đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả đầu tư công. Đồng thời, quá trình làm việc, các cơ quan liên quan cần tập trung làm rõ: dự án không chạy, vướng mắc là do khâu tổ chức thực hiện hay quy định chưa rõ, bất hợp lý?

Đại biểu dự buổi làm việc. Ảnh: CẨM HÀ

Về dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp chặt chẽ với cơ quan đang quản lý hoạt động phái sinh (chứng khoán, tiền tệ, hàng hóa), để có bức tranh tổng thể, đánh giá kỹ bản chất giao dịch. Từ đó, phân định rõ thẩm quyền quản lý của các bộ, ngành, đồng thời tích cực tham khảo kinh nghiệm quốc tế để hoàn thiện dự thảo.

Đối với Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Phó Chủ tịch Quốc hội gợi ý tiếp cận theo cách xây dựng “Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa”, hay “Luật về doanh nghiệp nhỏ và vừa”, thay vì Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Khi thiết kế các chính sách hỗ trợ phải chỉ rõ nguồn lực, cân nhắc điều kiện triển khai trong thực tế, tránh tình trạng có chính sách hỗ trợ (bảo lãnh, tín dụng...) nhưng thực tế triển khai chưa hiệu quả.

ANH PHƯƠNG - CẨM HÀ