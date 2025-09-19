Đầu tư nguồn lực trí tuệ để hoàn thiện dự án luật có chất lượng

Ngày 18-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về một số nội dung của 4 dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đất đai, Quy hoạch, Quy hoạch đô thị và nông thôn, Đầu tư.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, các dự án luật này có mối liên hệ chặt chẽ, nhiều quy định đan xen, do vậy việc sửa đổi cần được xem xét toàn diện, kỹ lưỡng. Đây đều là những vấn đề lớn, khó, đòi hỏi sự tập trung trí tuệ, tâm huyết, vừa giải quyết vướng mắc thực tiễn, vừa bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, qua đó khơi thông mọi nguồn lực, đưa thể chế, pháp luật thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh, động lực phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về một số nội dung của 4 dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đất đai, Quy hoạch, Quy hoạch đô thị và nông thôn, Đầu tư. Ảnh: TTXVN

Trong đó, đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị nhận diện đầy đủ những khó khăn, vướng mắc hiện nay, có phương án xử lý tổng thể, căn cơ, đồng bộ; các quan điểm, định hướng lớn và chính sách quan trọng phải đặt trong mối liên hệ với các luật có liên quan như thuế, nhà ở, kinh doanh bất động sản, quy hoạch, địa chất và khoáng sản.

Tổng Bí thư nêu rõ, Luật Đất đai là một đạo luật quan trọng, có phạm vi tác động rất lớn, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, người dân nên việc sửa đổi cần phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và phải được đầu tư nguồn lực, thời gian để thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Cần nhận diện đầy đủ những điểm nghẽn, xem xét một cách kỹ lưỡng, căn cơ, gốc rễ vấn đề để phương án đưa ra phải đảm bảo tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực, hài hòa các lợi ích, không để phát sinh điểm nóng, tranh chấp, khiếu nại hay bị lợi dụng xuyên tạc.

Về dự án Luật Đầu tư, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, quán triệt thực hiện đúng chỉ đạo tại Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, ổn định, an toàn, dễ thực thi, chi phí thấp, đạt chuẩn quốc tế, bảo đảm khả năng cạnh tranh khu vực, toàn cầu; đồng thời tháo gỡ những “điểm nghẽn” hiện hữu và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sự phát triển của doanh nghiệp. Các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thể hiện đúng tinh thần “chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát”; bảo đảm việc đặt ra ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là “vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng”, còn lại triệt để cắt giảm điều kiện kinh doanh theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Về dự án Luật Quy hoạch, Tổng Bí thư yêu cầu đánh giá việc bãi bỏ, điều chỉnh một số quy hoạch ngành quốc gia, quan tâm xử lý mâu thuẫn giữa các quy hoạch để bảo đảm dự án đầu tư không bị mất nhiều thời gian; có thể vẫn tiếp tục thực hiện theo các quy hoạch đang hoạt động ổn định, không bị ảnh hưởng bởi việc tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, tránh lãng phí.

Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Chính phủ tập trung quyết liệt, chỉ đạo các bộ, cơ quan liên quan đầu tư nguồn lực trí tuệ, tâm huyết, bám sát những yêu cầu để hoàn thiện dự án luật có chất lượng, đạt mục tiêu đề ra.

PHAN THẢO