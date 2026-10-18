Đưa công nghệ đến gần giáo viên, học sinh Côn Đảo

Từ ngày 16 đến 18-10, Phòng Thư ký – Biên tập, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM phối hợp với Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục, Sở GD-ĐT TPHCM cùng các đơn vị đồng hành đã tổ chức chuỗi hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, trao tặng phòng học số, phòng máy tính kết hợp tập huấn, giáo dục kỹ năng cho giáo viên, học sinh tại Đặc khu Côn Đảo.

Chương trình được triển khai theo Kế hoạch số 09 của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM hướng đến nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ trong quản lý, giảng dạy, học tập; tăng cường điều kiện tiếp cận học liệu số, đồng thời giúp học sinh hình thành kỹ năng tự học, thích ứng, biết sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm.

Đoàn công tác do nhà báo Tô Đình Tuân, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM làm trưởng đoàn, với sự tham gia của ông Phạm Quý Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD-ĐT TPHCM; ông Võ Thiện Cang, Giám đốc Trung tâm Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục, Sở GD-ĐT TPHCM cùng chuyên gia, doanh nghiệp và đơn vị đồng hành.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng Phòng học số cho Phân hiệu Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc. Với sự đồng hành của Vinalearn và Tập đoàn Công nghệ Bách Khoa, Phòng học số tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh ứng dụng công nghệ trong dạy và học. Việc trao tặng gắn với hướng dẫn khai thác thiết bị, học liệu và các giải pháp học tập, giúp nhà trường đưa phòng học số vào sử dụng thiết thực, hiệu quả. Đoàn công tác đồng thời trao đổi với nhà trường về nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật, phương thức vận hành và khả năng ứng dụng trong hoạt động giảng dạy thường xuyên.

Ban tổ chức trao tặng Phòng học số cho Phân hiệu Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc với sự đồng hành của Vinalearn và Tập đoàn Công nghệ Bách Khoa

Dịp này, Công ty TNHH Tin học Đại Dương cũng bàn giao phòng máy tính cho Trường Mầm non Hướng Dương. Việc thực hiện cải tạo, nâng cấp, lắp đặt và bàn giao phòng máy tính hỗ trợ nhà trường ứng dụng công nghệ trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với lứa tuổi, đồng thời bổ sung cơ sở vật chất, tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên tiếp cận, khai thác công cụ số phục vụ công tác chuyên môn.

Giáo viên và học sinh Trường Mầm non Hướng Dương trải nghiệm máy tính mới được trao tặng.

Trong chuỗi hoạt động, cán bộ quản lý và giáo viên các trường tiểu học, THCS và THPT tại Đặc khu Côn Đảo được tập huấn chuyển đổi số trong quản lý và dạy học qua chuyên đề “Chuyển đổi số trong quản lý và dạy học” do Tập đoàn Công nghệ Bách Khoa thực hiện. Nội dung tập trung vào xu hướng chuyển đổi số; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, thiết kế bài giảng, khai thác học liệu số, kiểm tra và đánh giá. Các hoạt động chú trọng thực hành, hướng dẫn sử dụng công cụ phù hợp với nhu cầu chuyên môn và điều kiện thực tế của nhà trường.

Trong khuôn khổ chương trình, cán bộ quản lý, giáo viên Trường THCS Lê Hồng Phong và Trường THPT Võ Thị Sáu cũng được tiếp cận chuyên đề “Giải pháp thực hiện kỳ kiểm tra trên thiết bị thông minh”. Tại Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc, chương trình còn có nội dung bồi dưỡng, hướng dẫn ra đề kiểm tra cho cán bộ quản lý, giáo viên.

Chương trình tăng cường năng lực tiếng Anh do Công ty TNHH Vinalearn thực hiện giúp học sinh Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc rèn luyện kỹ năng nghe – nói, nâng cao khả năng giao tiếp thông qua hoạt động trải nghiệm trên nền tảng số và các trò chơi tương tác.

TS Đào Lê Hòa An, chuyên gia tâm lý – kỹ năng giao lưu cùng học sinh trong chương trình “Tuổi trẻ trưởng thành như thế nào trong thời đại số?” do Công ty TNHH Truyền thông và Giáo dục TPHCM (TGH) thực hiện

Điểm nhấn là hoạt động “Học tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài” dành cho học sinh khối lớp 2 với sự phối hợp của giáo viên tiếng Anh nhà trường giúp học sinh có thêm cơ hội thực hành, phát triển sự tự tin và hứng thú học ngoại ngữ; giáo viên được trao đổi phương pháp tổ chức hoạt động học tập, khai thác các giải pháp tại phòng học số.

Chương trình giáo dục kỹ năng trưởng thành trong thời đại số với chủ đề “Tuổi trẻ trưởng thành như thế nào trong thời đại số?” do Công ty TNHH Truyền thông và Giáo dục TPHCM (TGH) thực hiện dành cho học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong và Trường THPT Võ Thị Sáu đã mang lại cho học sinh nhiều thông tin bổ ích.

Với sự hướng dẫn của báo cáo viên là TS Đào Lê Hòa An, chuyên gia tâm lý – kỹ năng, các em học sinh đã được giao lưu, trao đổi và giải đáp các tình huống gần gũi với đời sống học đường. Qua đó giúp các em học sinh nhận diện cơ hội, thách thức trong môi trường số; rèn luyện kỹ năng tự học, thích ứng, giao tiếp, tư duy phản biện và quản lý cảm xúc. Ngoài ra, các em còn được hướng dẫn sử dụng mạng xã hội và AI an toàn, có trách nhiệm cũng như chủ động lựa chọn thông tin và công cụ phục vụ học tập, phát triển bản thân.

Nhà báo Tô Đình Tuân, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, khẳng định đồng hành cùng giáo dục là trách nhiệm xã hội và cũng là tình cảm của những người làm báo. Bên cạnh việc thông tin, phản ánh, lan tỏa những cách làm hay, cơ quan báo chí còn có trách nhiệm kết nối các nguồn lực để góp phần giải quyết những nhu cầu thiết thực của nhà trường, thầy cô và học sinh.

Nhà báo Tô Đình Tuân nhấn mạnh, chuỗi hoạt động lần này, đặc biệt là việc trao tặng phòng học số hướng đến việc tạo thêm điều kiện để giáo viên Côn Đảo ứng dụng công nghệ trong quản lý, giảng dạy; giúp học sinh có thêm cơ hội học ngoại ngữ, rèn luyện kỹ năng và tiếp cận tri thức. Khoảng cách địa lý cần được thu hẹp bằng cơ hội học tập. Nhà báo Tô Đình Tuân mong rằng, từ phòng học này, các em sẽ được khám phá nhiều điều mới, tự tin giao tiếp và từng bước hình thành những kỹ năng cần thiết cho tương lai.

Đoàn công tác dự chương trình kỹ năng tại Trường THPT Võ Thị Sáu.

Ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết từ năm học 2026-2027, TPHCM cùng các đơn vị đối tác đã hỗ trợ tạo điều kiện để Đặc khu Côn Đảo thực hiện hóa Nghị quyết 71 về đột phát phát triển giáo dục - đào tạo. Trong đó chuỗi hoạt động bổ sung thiết bị, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cho giáo viên và trang bị kỹ năng cho học sinh góp phần tạo nền tảng để các trường tại Côn Đảo từng bước mở rộng môi trường học tập số. Từ những điều kiện được hỗ trợ, học sinh có thêm cơ hội phát triển năng lực ngoại ngữ, công nghệ và kỹ năng giao tiếp để mỗi em đều trở thành “đại sứ đặc biệt” giới thiệu Đặc khu Côn Đảo đến người dân TPHCM cũng như cả nước.

Chương trình có ý nghĩa thiết thực trong việc hỗ trợ địa phương nâng cao chất lượng giáo dục, thu hẹp khoảng cách tiếp cận công nghệ số giữa học sinh Côn Đảo và học sinh ở các địa bàn khác. Không chỉ bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học, chương trình còn tạo điều kiện để giáo viên cập nhật kiến thức, đổi mới phương pháp giảng dạy, đồng thời giúp học sinh phát triển kỹ năng số, nâng cao khả năng tự học và thích ứng với yêu cầu của thời đại. Ông NGUYỄN VĂN MẠNH, Phó Chủ tịch UBND Đặc khu Côn Đảo

HỒ TRINH