Đưa đặc sản cao nguyên và duyên hải Nam Trung bộ đến người tiêu dùng Hà Nội

Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 15 mở cơ hội để người tiêu dùng Hà Nội tiếp cận những đặc sản của vùng cao nguyên và duyên hải Nam Trung bộ, từ cà phê, sầu riêng sấy thăng hoa đến sâm Ngọc Linh, tỏi Lý Sơn, nước mắm Mười Quý…

Thông tin trên được Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cung cấp chiều 19-10.

Poster chương trình “Sức sống hàng Việt” số 15 với chủ đề “Bài ca Tây Nguyên”. Nguồn: Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước

Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 15 do Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ tổ chức, phối hợp Tỉnh đoàn Gia Lai, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, Tiktok Việt Nam.

Theo kế hoạch, chương trình diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25-10 tại trung tâm Hà Nội với chủ đề “Bài ca Tây Nguyên”, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của Gia Lai và Quảng Ngãi, kết hợp bán hàng trực tiếp với livestream trên nền tảng Tiktok.

Chương trình nhằm tạo điều kiện để người tiêu dùng Hà Nội và miền Bắc tìm hiểu, mua được sản phẩm đặc trưng của Gia Lai, Quảng Ngãi ngay tại Hà Nội.

Lễ khai mạc diễn ra lúc 10 giờ ngày 23-10. Không gian trưng bày mở cửa đến hết ngày 25-10 tại địa chỉ: 62 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Chương trình cũng kết hợp phương thức bán hàng trực tiếp với thương mại số. Phiên livestream diễn ra từ 19 giờ đến 22 giờ 30 ngày 23-10 trên kênh Tiktok của Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước.

PHÚC HẬU