Chiều 7-3, tại số 62 Tràng Tiền (Hoàn Kiếm, Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) khai mạc Không gian trưng bày, livestream “Sức sống hàng Việt” lần thứ 2 năm 2026.

Người dân ở Hà Nội đến tham quan không gian trưng bày, chiều 7-3

Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, nhiều sản phẩm trưng bày dành cho “phái đẹp” được thiết kế thành các bộ quà tặng với mức ưu đãi 15-35%. Một số mặt hàng tiêu biểu như hóa mỹ phẩm chiết xuất từ sâm, thảo dược bản địa và sản phẩm chế biến sâu từ dừa. Chương trình diễn ra từ ngày 7 đến 9-3.

Không gian trưng bày được tổ chức ở phố Tràng Tiền (Hà Nội) chiều 7-3

Nhiều sản phẩm trưng bày dành cho phái đẹp

Điểm nhấn của chương trình là phiên livestream quảng bá và bán sản phẩm diễn ra từ 9 giờ đến 12 giờ ngày 8-3 trên kênh TikTok “Hello Vietnam”, với sự tham gia của lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân và nhà sáng tạo nội dung Quỳnh Trang (kênh “Hoa hậu vỉa hè”).

PHÚC VĂN