Kinh tế

Thị trường

Khai mạc không gian trưng bày, livestream “Sức sống hàng Việt”

SGGPO

Chiều 7-3, tại số 62 Tràng Tiền (Hoàn Kiếm, Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) khai mạc Không gian trưng bày, livestream “Sức sống hàng Việt” lần thứ 2 năm 2026.

IMG_6525.jpeg
Người dân ở Hà Nội đến tham quan không gian trưng bày, chiều 7-3

Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, nhiều sản phẩm trưng bày dành cho “phái đẹp” được thiết kế thành các bộ quà tặng với mức ưu đãi 15-35%. Một số mặt hàng tiêu biểu như hóa mỹ phẩm chiết xuất từ sâm, thảo dược bản địa và sản phẩm chế biến sâu từ dừa. Chương trình diễn ra từ ngày 7 đến 9-3.

IMG_6520.jpeg
Không gian trưng bày được tổ chức ở phố Tràng Tiền (Hà Nội) chiều 7-3
IMG_6523.jpeg
Nhiều sản phẩm trưng bày dành cho phái đẹp

Điểm nhấn của chương trình là phiên livestream quảng bá và bán sản phẩm diễn ra từ 9 giờ đến 12 giờ ngày 8-3 trên kênh TikTok “Hello Vietnam”, với sự tham gia của lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân và nhà sáng tạo nội dung Quỳnh Trang (kênh “Hoa hậu vỉa hè”).

Tin liên quan
PHÚC VĂN

Từ khóa

Bộ Công thương trưng bày hàng Việt sức sống hàng Việt Ngày Quốc tế Phụ nữ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn