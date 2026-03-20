Khai mạc chương trình “Sức sống hàng Việt” dành cho thanh niên

Sáng 20-3, tại không gian trưng bày, livestream 62 Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), Bộ Công Thương khai mạc chương trình “Sức sống hàng Việt” lần thứ 3 với chủ đề “Thanh niên Việt Nam tự hào hàng Việt”. Chương trình hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2026)

Đoàn viên thanh niên tham gia không gian trưng bày tại Hà Nội sáng 20-3

Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) chủ trì, phối hợp với TikTok Shop và Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam tổ chức, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, mở rộng kênh phân phối trên môi trường số tới người trẻ.

Chương trình được tổ chức sáng 20-3 hướng đến lớp trẻ

Tham gia chương trình có 3 doanh nghiệp trẻ đại diện cho xu hướng sản xuất xanh, an toàn, hướng tới phát triển bền vững. Các đơn vị giới thiệu nhiều sản phẩm như nghệ ủ lên men trong chum sành, sản phẩm chăm sóc cá nhân thân thiện môi trường, mỹ phẩm thiên nhiên từ cỏ cây, hoa lá. Các sản phẩm đều có nguồn gốc rõ ràng, chú trọng chất lượng và phù hợp xu hướng tiêu dùng xanh.

Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra tọa đàm “Thanh niên Việt Nam tự hào hàng Việt” vào sáng 21-3 trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, tập trung trao đổi về vai trò của giới trẻ trong thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt.

Tiếp đó, phiên livestream quảng bá sản phẩm “Made in Vietnam” sẽ được tổ chức với sự tham gia của các diễn viên và người dẫn chương trình, nhằm tăng khả năng tiếp cận người tiêu dùng trên nền tảng trực tuyến.

Không gian trưng bày được tổ chức tại phố Tràng Tiền - trung tâm Hà Nội, khai mạc sáng 20-3

Chương trình diễn ra từ ngày 20 đến 22-3, mở cửa từ 9 giờ đến 21 giờ mỗi ngày.

PHÚC HẬU