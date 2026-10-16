Gắn triết lý nhân sinh với nếp sống văn hóa giao thông

Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Cục Cảnh sát giao thông phối hợp tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn gắn với giáo lý Phật giáo, trách nhiệm với cộng đồng và xây dựng nếp sống văn hóa giao thông.

Sáng 16-10, tại Hà Nội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Cục Cảnh sát giao thông (C08, Bộ Công an) tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp.

Theo kế hoạch, hai bên sẽ phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về trật tự, an toàn giao thông, trong đó có các quy định mới của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và văn bản hướng dẫn thi hành.

Hoạt động tuyên truyền thông điệp, kỹ năng tham gia giao thông an toàn được gắn với giáo lý Phật giáo về triết lý nhân sinh, về nhân - quả và trách nhiệm với cộng đồng, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa giao thông.

Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam và lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông ký kết kế hoạch phối hợp. Ảnh: GIA KHÁNH

Hai bên phối hợp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho tăng ni, phật tử và người dân khi đến các cơ sở thờ tự hoặc tham gia hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Nội dung hướng dẫn tại các cơ sở thờ tự gồm kỹ năng quan sát khi đi từ đường nhánh ra đường chính; đi qua nút giao, chuyển hướng; tránh, vượt phương tiện; giữ khoảng cách, nhường đường, phanh khẩn cấp và nhận diện điểm mù của xe tải, xe container.

Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng, nhân rộng, nâng cao chất lượng các mô hình “Tăng ni, phật tử tham gia giao thông văn hóa - an toàn”, “Chùa an toàn giao thông”, gắn với trách nhiệm gương mẫu chấp hành pháp luật giao thông của tăng ni, phật tử và các cơ sở thờ tự. Chính quyền địa phương và lực lượng công an phối hợp triển khai các mô hình theo chức năng, nhiệm vụ.

Theo kế hoạch, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và C08 sẽ xây dựng các chuyên mục “Phật giáo với văn hóa giao thông”, “Mỗi tăng ni, phật tử là một tuyên truyền viên về an toàn giao thông” trên nền tảng số



Hai bên cũng đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, mã QR, nền tảng học trực tuyến và mạng xã hội để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giúp tăng ni, phật tử thuận tiện tiếp cận thông tin; đồng thời phối hợp tổ chức lễ cầu siêu cho nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Tại lễ ký kết, Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng C08, cho biết sẽ chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp chặt chẽ với Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong việc vận động chức sắc, chức việc, người có uy tín, tín đồ và phật tử chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; tiếp tục triển khai, nhân rộng các mô hình tiêu biểu tại cơ sở thờ tự.

ĐỖ TRUNG - MAI AN