Lãnh đạo TPHCM chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Chiều 25-5, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đến thăm, chúc mừng Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trương Thanh Nga, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết thăm Hòa thượng Thích Thiện Pháp và Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đoàn đã thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh, năm 2025, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 tại TPHCM, góp phần nâng cao vị thế ngoại giao văn hóa, tôn giáo của đất nước. Giáo hội cũng có nhiều hoạt động an sinh xã hội, đồng hành cùng thành phố chăm lo người nghèo, người khó khăn.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết thăm Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến chư tôn đức Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; bày tỏ tin tưởng các chư tôn đức tiếp tục là cầu nối quan trọng, động viên tăng ni, Phật tử chung sức cùng chính quyền Thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết tặng hoa chúc mừng Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thay mặt Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Phước Nghiêm bày tỏ xúc động, khẳng định Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng thành phố trong xây dựng, phát triển thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

THÁI PHƯƠNG