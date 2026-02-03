Xã hội

Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM cùng đóng góp xây dựng TPHCM ngày càng phát triển

SGGPO

Ngày 3-2, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM tiếp đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam TPHCM đến thăm, chúc Tết Bính Ngọ 2026.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết tiếp đoàn đến chúc tết. Thực hiện: VĂN MINH

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam TPHCM, gửi lời chúc Tết đến lãnh đạo TPHCM.

Hòa thượng Thích Lệ Trang cũng thông tin đôi nét về thành tựu Phật sự của GHPG Việt Nam TPHCM trong năm 2025. Đặc biệt là GHPG Việt Nam đã tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại TPHCM. Để có được thành công này, Hòa thượng Thích Lệ Trang khẳng định nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết gửi lời cảm ơn đoàn đến chúc tết. Ảnh: VĂN MINH

Trân trọng cảm ơn đoàn đến chúc tết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết gửi lời cảm ơn sự đồng hành của GHPG Việt Nam TPHCM với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM để cùng đóng góp xây dựng thành phố ngày càng phát triển, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết cũng trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của GHPG Việt Nam TPHCM trong năm 2025 đối với TPHCM. Cùng với đó, tăng ni, phật tử đã tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, đóng góp trong công tác chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn TPHCM.

Đoàn tặng quà và chụp hình lưu niệm với lãnh đạo TPHCM. Ảnh: VĂN MINH

Đồng chí bày tỏ mong muốn, Ban Trị sự GHPG Việt Nam TPHCM tiếp tục định hướng tăng ni, Phật tử đoàn kết, tham gia các hoạt động tại cộng đồng dân cư, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

VĂN MINH

