Xã hội

Giao thông

Gia hạn thời gian tạm dừng lưu thông tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

SGGPO

Tối 21-10, đại diện Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) cho biết, do thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến thi công gác dầm cầu vượt Võ Văn Kiệt qua cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Do đó, nhà thầu thi công đã xin gia hạn thời gian đến rạng sáng 23-10.

IMG_3210.jpeg
Đến rạng sáng 21-10, nhà thầu đã lắp đặt được 8 trong số 10 dầm cầu vượt Võ Văn Kiệt

Trước đó, nhằm phục vụ thi công lắp dầm cầu vượt Võ Văn Kiệt và lắp đặt giá long môn, nhà thầu đã xin phép tạm dừng phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ trong 4 đêm (từ ngày 16-10 đến 20-10), thời gian từ 22 giờ hôm trước đến 1 giờ sáng hôm sau.

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa đội ngũ kỹ sư, công nhân và các cẩu chuyên dụng -1.jpg
Đơn vị thi công lắp đặt dầm cầu vượt Võ Văn Kiệt

Tính đến rạng sáng 21-10, nhà thầu đã lắp đặt được 8 trong số 10 dầm cầu vượt Võ Văn Kiệt qua cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

"Chúng tôi sẽ nỗ lực để hoàn thành lắp dầm cầu vượt Võ Văn Kiệt trước thời gian gia hạn", đại diện Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết thêm.

Tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1 đi qua địa bàn 2 tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp, khởi công tháng 1-2021 và khai thác từ tháng 12-2023.

Tháng 4-2025, Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh hạng mục bổ sung cho dự án với tổng mức đầu tư hơn 971 tỷ đồng, khởi công cuối tháng 12-2025 và dự kiến hoàn thành cuối năm 2026.

Hạng mục bổ sung gồm hoàn thiện cầu vượt nút giao Võ Văn Kiệt, cầu Rạch Lẫm (Vĩnh Long) và cầu Xẻo Lò trên đường gom (Đồng Tháp).

CHÂU HÀO

Từ khóa

Cầu vượt Võ Văn Kiệt Tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ Lắp đặt giá long môn Bạn Quản lý dự án Mỹ Thuận

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn