Hơn 100 công nhân chạy đua khắc phục sự cố sạt lở nền đường sắt Bắc – Nam đoạn qua xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai). Nhưng thời tiết xấu khiến việc khắc phục chậm so với dự kiến.

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, chiều 29-11, lực lượng chức năng hạn chế phương tiện lưu thông trên quốc lộ 19 để phục vụ vận chuyển đá hộc, vật liệu khắc phục sạt lở.

Hàng trăm mét khối đá hộc được huy động đến hiện trường để khôi phục nền đường sắt bị lũ cuốn trôi. Dưới trời mưa, công nhân di chuyển, kết nối các rọ đá, gia cố nền đường sắt.

Theo đại diện Công ty CP Đường sắt Phú Khánh, do khối lượng sạt lở lớn, vị trí sự cố gần cầu Suối Bụt, nơi nước chảy xiết, nên phương án xử lý phải bảo đảm ổn định nền đường. Về lâu dài, cần nâng cấp, mở rộng khổ cống tiêu thoát lũ và kiên cố nền đường sắt để bảo đảm khai thác an toàn. Trong thời gian chạy tàu tạm thời, các đoàn tàu sẽ hạn chế tốc độ khi qua vị trí sạt lở.

Đến 18 giờ 50 ngày 29-11, công nhân vẫn tiếp tục công việc. Do thời tiết xấu, công tác thi công kéo dài hơn dự kiến ban đầu là trước 18 giờ cùng ngày. Ngành đường sắt sẽ tiến hành thử tải, kiểm tra an toàn trước khi thông tuyến.

Vụ sạt lở xảy ra chiều 28-11, khi mưa lũ cuốn trôi khoảng 10m nền đường sắt tại km1112+240, khiến 6 thanh tà vẹt mất điểm tựa, nền đường bị khoét hổng sâu khoảng 2m. Ngành đường sắt phải tạm dừng chạy tàu qua khu vực để bảo đảm an toàn. Để duy trì hành trình cho hành khách, ngành đường sắt tổ chức trung chuyển gần 2.000 người bằng ô tô từ ga Diêu Trì (Gia Lai) đến ga Tuy Hòa (Đắk Lắk), quãng đường khoảng 100km.

>>> Một số hình ảnh ghi nhận tại hiện trường:

Hàng trăm mét khối﻿ đá hộc được huy động cùng với nhân lực, phương tiện để khôi phục lại nền đường sắt

Sạt lở cuốn trôi khoảng 10m nền đường, khiến đường ray bị hổng chân sâu khoảng 6m

Công nhân khẩn trương gia cố nền đường sắt bằng rọ đá

Hai máy cẩu được huy động đưa đá hộc gia cố các vị trí nền đường bị sạt lở

Công nhân gia cố, cố định lại các thanh tà vẹt trên đường ray

Sự cố sạt lở khiến hàng ngàn hành khách trễ lịch trình, phải trung chuyển bằng ô tô trên quãng đường khoảng 100km

Trung chuyển hành khách bằng ô tô từ ga Diêu Trì qua ga Tuy Hòa

Quốc lộ 19 hạn chế phương tiện lưu thông để phục vụ khắc phục sự cố sạt lở đường sắt

Tàu chuyên dụng vận chuyển đá hộc đến gia cố nền đường sắt bị sạt lở

Công nhân nỗ lực đưa rọ đá vào tạo nền đường sắt

Mưa lũ cuốn trôi nhiều đoạn bờ suối Bụt (xã Canh Vinh), mở rộng dòng chảy, gây sạt lở nghiêm trọng

NGỌC OAI