Cầu Blo 1 dài khoảng 480m, gồm 12 nhịp cầu. Công trình dự kiến lắp đặt 120 dầm cầu, mỗi dầm dài 38,2m. Dầm được đúc tại bãi đúc cố định, sau đó vận chuyển bằng xe chuyên dụng đến công trường và sử dụng cần cẩu nâng, lắp đặt lên các mố, trụ cầu. Từ vị trí đúc dầm đến cầu Blo 1 khoảng 4km, các dầm được vận chuyển bằng xe chuyên dụng đến vị trí lắp đặt.
Sau khi cần cẩu nâng dầm lên vị trí lắp đặt, công nhân ở hai đầu dầm phối hợp căn chỉnh để dầm nằm đúng vị trí, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật. Dự kiến, mỗi ngày nhà thầu lắp đặt khoảng 3 đến 4 dầm cầu.
Việc lắp đặt dầm cầu đầu tiên tại Dự án thành phần 3 là dấu mốc quan trọng trong quá trình thi công, tạo tiền đề triển khai các công đoạn tiếp theo như thi công bản mặt cầu, thông cầu.
Trực tiếp giám sát công tác lắp dầm tại cầu Blo 1, ông Võ Quốc Thống, Tư vấn giám sát trưởng gói thầu XL02, cho biết, lắp đặt dầm cầu là công đoạn đòi hỏi kỹ thuật cao, độ chính xác và yêu cầu an toàn nghiêm ngặt. Quá trình thi công phải được giám sát chặt chẽ để bảo đảm các dầm được lắp đặt đúng vị trí, phục vụ các bước thi công tiếp theo và hoàn thiện công trình.
Cầu Blo 1 là một trong 18 cây cầu chính được xây dựng tại Dự án thành phần 3, Cao tốc Quy Nhơn – Pleiku. Đây cũng là cây cầu đầu tiên của dự án triển khai lắp đặt dầm cầu.
Dự án thành phần 3, cao tốc Quy Nhơn – Pleiku dài gần 35km, đi qua 6 xã, phường, gồm 2 gói thầu XL01 và XL02. Khoảng 1 tháng qua, khi thời tiết thuận lợi, các nhà thầu huy động toàn bộ lực lượng, thiết bị, tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ thi công trên công trường. Hiện, khoảng 721 nhân sự cùng 416 thiết bị chính được huy động triển khai các hạng mục của dự án.