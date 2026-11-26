Ngày 26-11, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng Gia Lai (chủ đầu tư) cho biết, nhà thầu đang triển khai lắp đặt các dầm cầu đầu tiên tại cầu Blo 1 (xã Ia Băng), thuộc gói thầu XL02, Dự án thành phần 3, tuyến cao tốc Quy Nhơn – Pleiku.

Chiếc dầm cầu đầu tiên tại Dự án thành phần 3, Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku được lắp đặt tại cầu Blo 1. Ảnh: HỮU PHÚC

Clip: Lắp dầm cầu tại cầu Blo 1, Dự án thành phần 3, tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Thực hiện: HỮU PHÚC

Cầu Blo 1 dài khoảng 480m, gồm 12 nhịp cầu. Công trình dự kiến lắp đặt 120 dầm cầu, mỗi dầm dài 38,2m. Dầm được đúc tại bãi đúc cố định, sau đó vận chuyển bằng xe chuyên dụng đến công trường và sử dụng cần cẩu nâng, lắp đặt lên các mố, trụ cầu. Từ vị trí đúc dầm đến cầu Blo 1 khoảng 4km, các dầm được vận chuyển bằng xe chuyên dụng đến vị trí lắp đặt.

Cầu Blo 1 đang lắp dầm cầu. Ảnh: HỮU PHÚC

Sau khi cần cẩu nâng dầm lên vị trí lắp đặt, công nhân ở hai đầu dầm phối hợp căn chỉnh để dầm nằm đúng vị trí, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật. Dự kiến, mỗi ngày nhà thầu lắp đặt khoảng 3 đến 4 dầm cầu.

2 chiếc cần cẩu được sử dụng để nâng, gắn dầm cầu. Ảnh: HỮU PHÚC

Việc lắp đặt dầm cầu đầu tiên tại Dự án thành phần 3 là dấu mốc quan trọng trong quá trình thi công, tạo tiền đề triển khai các công đoạn tiếp theo như thi công bản mặt cầu, thông cầu.

Khi dầm được gắn, các công nhân, kỹ sư phải tinh chỉnh để đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. Ảnh: HỮU PHÚC

Trực tiếp giám sát công tác lắp dầm tại cầu Blo 1, ông Võ Quốc Thống, Tư vấn giám sát trưởng gói thầu XL02, cho biết, lắp đặt dầm cầu là công đoạn đòi hỏi kỹ thuật cao, độ chính xác và yêu cầu an toàn nghiêm ngặt. Quá trình thi công phải được giám sát chặt chẽ để bảo đảm các dầm được lắp đặt đúng vị trí, phục vụ các bước thi công tiếp theo và hoàn thiện công trình.

Điều chỉnh vị trí dầm. Ảnh: HỮU PHÚC

Cầu Blo 1 là một trong 18 cây cầu chính được xây dựng tại Dự án thành phần 3, Cao tốc Quy Nhơn – Pleiku. Đây cũng là cây cầu đầu tiên của dự án triển khai lắp đặt dầm cầu.

Tinh chỉnh dầm cầu vào đúng vị trí kỹ thuật. Ảnh: HỮU PHÚC

Dự án thành phần 3, cao tốc Quy Nhơn – Pleiku dài gần 35km, đi qua 6 xã, phường, gồm 2 gói thầu XL01 và XL02. Khoảng 1 tháng qua, khi thời tiết thuận lợi, các nhà thầu huy động toàn bộ lực lượng, thiết bị, tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ thi công trên công trường. Hiện, khoảng 721 nhân sự cùng 416 thiết bị chính được huy động triển khai các hạng mục của dự án.

Mỗi chiếc dầm được đúc sẵn với chiều dài 38,2m. Ảnh: HỮU PHÚC

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các nhà thầu tăng tốc thi công. Ảnh: HỮU PHÚC

Công nhân thi công hạng mục trên cao tốc. Ảnh: HỮU PHÚC

Thi công hạng mục trên cao tốc. Ảnh: HỮU PHÚC

Công nhân thi công. Ảnh: HỮU PHÚC

HỮU PHÚC