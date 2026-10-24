Gia Lai đẩy mạnh quảng bá hình ảnh qua hội nghị ISOM APEC 2027

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 420/KH-UBND về tổ chức các hoạt động tuyên truyền hội nghị Quan chức cao cấp không chính thức (ISOM) APEC 2027.

Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2027, tỉnh Gia Lai triển khai các hoạt động truyền thông đa nền tảng với hình thức đa dạng. Nội dung tập trung giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, lợi thế phát triển cùng những nét đặc sắc về văn hóa, du lịch của địa phương.

Đặc biệt, tháng 12-2026, tỉnh đưa vào vận hành trung tâm báo chí phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền về hội nghị ISOM APEC 2027. Đây là đầu mối hỗ trợ hoạt động tác nghiệp và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Đoàn công tác Bộ Ngoại giao khảo sát điều kiện tổ chức hội nghị ISOM APEC 2027. Ảnh: KIM LOAN

Trong các nội dung tuyên truyền, tỉnh chú trọng quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc, tiêu biểu như Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và nghệ thuật bài chòi - những di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Thông qua các sản phẩm truyền thông, Gia Lai hướng tới giới thiệu nét đẹp truyền thống gắn với hình ảnh một điểm đến giàu bản sắc.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng phát huy vai trò của cộng đồng. Mỗi người dân và doanh nghiệp đều được khuyến khích trở thành một “đại sứ văn hóa”, chung tay xây dựng hình ảnh Gia Lai an toàn, thân thiện, văn minh.

Thông qua kế hoạch này, Gia Lai kỳ vọng nâng cao hiệu quả quảng bá, mở rộng kết nối với các đối tác quốc tế, đồng thời giới thiệu tiềm năng và cơ hội hợp tác, đầu tư của tỉnh trong giai đoạn tới.

NGỌC OAI