Gia Lai: Người dân vùng ngập lụt vui đón cuộc sống mới

Chiều 12-10, UBND xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai cho biết, đã có 103 trong tổng số 207 hộ dân vùng thiên tai chuyển đến sinh sống tại Khu tái định cư xã Ia Tul, mở ra cuộc sống mới an toàn, ổn định hơn.