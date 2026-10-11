Chung kết là màn hội tụ của các anh tài với vòng thi Đại Chiến - nơi hai liên minh Kỳ Tích và Khải Hoàn tranh tài.
Liên minh Kỳ Tích mở màn với tiết mục “Ngầu Đét”, gây ấn tượng với tinh thần trẻ trung, cá tính. Ca khúc thể hiện chất riêng của liên minh, có vũ đạo sân khấu sôi động và những tương tác trực tiếp với khán giả.
Liên minh Khải Hoàn khai thác thông điệp bản lĩnh con người qua “Thăng Hoa”. Lấy cảm hứng từ hình tượng con người được tôi luyện bằng sắt thép và công nghệ, tiết mục khắc họa hành trình vượt qua thử thách để trưởng thành, khẳng định bản thân.
Chung cuộc, đêm Chung kết trao nhiều hạng mục giải thưởng vinh danh dấu ấn nổi bật. Đặc biệt, Gia tộc Anh Tài Toàn Năng ra mắt với 17 anh tài: Thái Lê Minh Hiếu, Thơm (Da LAB), Thỏ (Da LAB), Hà An Huy, OSAD, Hồ Đông Quan, Mew Amazing, Đinh Mạnh Ninh, Hoàng Tôn, K.O, Cheng, Đông Hùng, It’s Charles, Hoàng Dũng, Trịnh Thăng Bình, Thái VG, Hoàng Rob.
Các anh tài được vinh danh ở các hạng mục giải thưởng như sau:
Hà An Huy, Đinh Mạnh Ninh: Chiến tướng của năm
Jun Phạm, BB Trần, Duy Khánh, Thanh Duy, Neko Lê: cùng nhận giải Anh tài đóng góp đặc biệt
Thái Lê Minh Hiếu: Anh tài làm mạnh, Anh tài được yêu thích nhất
Jun Phạm: Anh tài truyền cảm hứng, Anh tài ấm áp
Huỳnh Lập: Thủ lĩnh Xuất sắc nhất
Nguyễn Văn Chung: Anh tài biến hóa
Đại Nghĩa: Anh Tài truyền lửa
Phùng Minh Cương: Anh tài thắp lửa
Lê Xuân Tiền: Anh tài nhiệt huyết
Thuận Nguyễn: Anh tài bứt phá giới hạn
It’s Charles: Anh tài kiến tạo giai điệu
Will: Anh tài kiên cường
14 Casper: Anh tài đột phá
Vương Anh Tú: Anh tài ấn tượng
Toki Thành Thỏ: Anh tài bản Lĩnh
Tùng Mint: Anh tài dũng cảm
Neko Lê: Anh tài giải trí