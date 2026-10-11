Văn hóa

Gia tộc Anh Tài Toàn Năng ra mắt với 17 anh tài

SGGPO

Chung kết Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 lên sóng tối 10-10. Bên cạnh các giải thưởng, chương trình công bố 17 thành viên Gia tộc Anh Tài Toàn Năng.

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Chung kết Anh trai vượt ngàn chông gai 2026

Chung kết là màn hội tụ của các anh tài với vòng thi Đại Chiến - nơi hai liên minh Kỳ Tích và Khải Hoàn tranh tài.

Liên minh Kỳ Tích mở màn với tiết mục “Ngầu Đét”, gây ấn tượng với tinh thần trẻ trung, cá tính. Ca khúc thể hiện chất riêng của liên minh, có vũ đạo sân khấu sôi động và những tương tác trực tiếp với khán giả.

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Liên minh Kỳ Tích với tiết mục “Ngầu Đét”

Liên minh Khải Hoàn khai thác thông điệp bản lĩnh con người qua “Thăng Hoa”. Lấy cảm hứng từ hình tượng con người được tôi luyện bằng sắt thép và công nghệ, tiết mục khắc họa hành trình vượt qua thử thách để trưởng thành, khẳng định bản thân.

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Liên minh Khải Hoàn với tiết mục “Thăng Hoa”

Chung cuộc, đêm Chung kết trao nhiều hạng mục giải thưởng vinh danh dấu ấn nổi bật. Đặc biệt, Gia tộc Anh Tài Toàn Năng ra mắt với 17 anh tài: Thái Lê Minh Hiếu, Thơm (Da LAB), Thỏ (Da LAB), Hà An Huy, OSAD, Hồ Đông Quan, Mew Amazing, Đinh Mạnh Ninh, Hoàng Tôn, K.O, Cheng, Đông Hùng, It’s Charles, Hoàng Dũng, Trịnh Thăng Bình, Thái VG, Hoàng Rob.

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5 anh tài Jun Phạm, BB Trần, Duy Khánh, Thanh Duy, Neko Lê cùng nhận giải Anh tài đóng góp đặc biệt
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Đại Nghĩa nhận giải Anh tài truyền lửa
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Anh tài Thái Lê Minh Hiếu
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Anh tài Đinh Mạnh Ninh
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Anh tài Hà An Huy
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Anh tài Nguyễn Văn Chung
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Anh tài Jun Phạm
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Anh tài It’s Charles
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Anh tài Trịnh Thăng Bình
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Anh tài Hoàng Dũng

Các anh tài được vinh danh ở các hạng mục giải thưởng như sau:

Hà An Huy, Đinh Mạnh Ninh: Chiến tướng của năm

Jun Phạm, BB Trần, Duy Khánh, Thanh Duy, Neko Lê: cùng nhận giải Anh tài đóng góp đặc biệt

Thái Lê Minh Hiếu: Anh tài làm mạnh, Anh tài được yêu thích nhất

Jun Phạm: Anh tài truyền cảm hứng, Anh tài ấm áp

Huỳnh Lập: Thủ lĩnh Xuất sắc nhất

Nguyễn Văn Chung: Anh tài biến hóa

Đại Nghĩa: Anh Tài truyền lửa

Phùng Minh Cương: Anh tài thắp lửa

Lê Xuân Tiền: Anh tài nhiệt huyết

Thuận Nguyễn: Anh tài bứt phá giới hạn

It’s Charles: Anh tài kiến tạo giai điệu

Will: Anh tài kiên cường

14 Casper: Anh tài đột phá

Vương Anh Tú: Anh tài ấn tượng

Toki Thành Thỏ: Anh tài bản Lĩnh

Tùng Mint: Anh tài dũng cảm

Neko Lê: Anh tài giải trí

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TIỂU TÂN

Từ khóa

Gia tộc Anh tài toàn năng Anh trai vượt ngàn chông gai

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