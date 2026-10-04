Thông điệp “Về nhà ăn cơm” gây xúc động tại chung kết Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026

Tối 3-10, đêm chung kết Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 với chủ đề “Và từ đó” mở ra nhiều thông điệp cùng những khoảnh khắc chia tay lưu luyến khi các anh tài nói lời tạm biệt với hành trình gắn bó.

Tại chung kết, 24 anh tài được chia thành hai liên minh, cùng tranh tài qua 3vòng đấu gồm Tiên Phong, Tiến Công và Đại Chiến.

Bước vào cuộc đua cuối cùng, 2 liên minh lần lượt trải qua các vòng thi với những tiết mục mang màu sắc đa dạng: Bầu trời mới, Trốn tìm, Em tôi, Cơm nhà, 60 năm cuộc đời, Tóc ngắn.

Kết quả của các vòng đấu quyết định những vị trí ra mắt Gia tộc Anh Tài Toàn Năng, bên cạnh bảng xếp hạng Anh Tài được yêu thích do khán giả bình chọn.



Tiết mục "Em tôi"

Tiết mục "Bầu trời mới"

Trong tập này, Liên minh Khải Hoàn mang đến tiết mục Cơm nhà quy tụ It’s Charles, Toki Thành Thỏ, Thơm Da LAB, Đông Hùng và Thái VG, cùng kể một câu chuyện đầy sức lay động. Gia đình, mẹ và những bữa cơm nhà tưởng như bình thường nhưng đến một lúc nào đó có thể trở thành điều không thể tìm lại.

Không chỉ là một tiết mục về gia đình, Cơm nhà trở thành nơi 3 anh tài đối diện với những ký ức riêng. Thơm Da LAB nhắc về những bữa cơm mẹ không còn có thể ăn cùng bà, Thái VG nhìn lại tuổi thơ thiếu thốn và mong muốn trở thành người cha luôn ở bên các con, trong khi Đông Hùng day dứt khi nhận ra mẹ cũng từng là một người con đã mất mẹ.

Tiết mục "Cơm nhà" gây xúc động

Phần đầu tiên chung kết “Và từ đó” khép lại với những màn trình diễn mang màu sắc khác biệt, nhưng hành trình tìm kiếm những gương mặt của Gia tộc Anh Tài Toàn Năng chưa dừng lại. Những diễn biến bất ngờ sẽ tiếp tục được mang đến trên sân khấu phần 2 của Chung kết Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 vào ngày 10-10.

TIỂU TÂN