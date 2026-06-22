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34 anh tài tham gia “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026”

SGGPO

Tối 22-6, YeaH1 công bố sự trở lại của chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026” với nhiều thay đổi.

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Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 trở lại

Tiếp nối biểu tượng “Chiến binh lửa”, “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 (ATVNCG) mở ra một hành trình với hình tượng chủ đạo mới: “Người đàn ông trên lưng ngựa”. Chương trình khắc họa chân dung những con người hiện đại không ngừng bứt phá vượt các giới hạn.

Với sự góp mặt của 34 anh tài đa dạng thế hệ và lĩnh vực nghệ thuật, ATVNCG 2026 được xây dựng với tính đối đầu, kịch tính cao. Hành trình thi đấu năm nay có 7 sân khấu lớn, bao gồm: sân khấu Hội ngộ, 5 vòng công diễn và đêm chung kết. Đặc biệt, mùa giải năm nay lần đầu tiên vinh danh danh hiệu “Chiến tướng” sau mỗi công diễn.

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34 anh tài tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2026

Bà Ngô Thị Vân Hạnh, Tổng Giám đốc Tập đoàn YeaH1, khẳng định, chương trình không phải là một cuộc thi đấu khắc nghiệt mà là nơi đề cao tinh thần kết nối, bổ trợ và tiếp nối.

ATVNCG 2026 sẽ lên sóng từ ngày 27-6, định kỳ hàng tuần vào các khung giờ: 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VTV3 và 20 giờ 30 trên Kênh YouTube YeaH1 Show, ứng dụng Mango Plus.

34 anh tài tham gia ATVNCG 2026 gồm: Đại Nghĩa, Dũng DT, Nguyễn Văn Chung, Thái VG, Tùng Mint, Thanh Duy, Thỏ (Da LAB), Trịnh Thăng Bình, Hoàng Tôn, Thơm (Da LAB), Jun Phạm, Đinh Mạnh Ninh, Vương Anh Tú, Will, Mew Amazing, Neko Lê, BB Trần, Hoàng Rob, Thuận Nguyễn, Huỳnh Lập, Đông Hùng, Toki Thành Thỏ, It’s Charles., Duy Khánh, Cheng, K.O, Hoàng Dũng, Lê Xuân Tiền, Osad, 14 Casper, Hồ Đông Quan, Thái Lê Minh Hiếu, Hà An Huy, Phùng Minh Cương.

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TIỂU TÂN

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