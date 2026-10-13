Giải pháp vay tiêu dùng linh hoạt FlexFund dành cho chủ thẻ OCB

Thay vì trì hoãn các kế hoạch cá nhân khi phát sinh những khoản chi đột xuất, chủ thẻ tín dụng của ngân hàng Phương Đông (OCB) đủ điều kiện có thể chuyển một phần hạn mức tín dụng thành khoản vay trả góp và nhận tiền trực tiếp vào tài khoản thanh toán với gói vay tiêu dùng linh hoạt (FlexFund).

Cụ thể, thay vì rút tiền mặt trực tiếp từ thẻ tín dụng hoặc thực hiện thêm một khoản vay mới khiến người dùng phải chịu phí và lãi suất cao, với FlexFund, khách hàng đủ điều kiện có thể chuyển đến 90% hạn mức tín dụng khả dụng thành khoản vay trả góp, với kỳ hạn linh hoạt từ 3 đến 60 tháng. Sau khi được phê duyệt, khoản vay sẽ giải ngân trực tiếp vào tài khoản thanh toán OCB để khách hàng sử dụng theo nhu cầu.

Bên cạnh đó, điểm nổi bật của FlexFund là cơ chế quản lý hạn mức linh hoạt theo thực tế. Khách hàng không bắt buộc phải chuyển đổi toàn bộ hạn mức mà có thể tính toán chính xác số tiền cần thiết cho khoản chi trước mắt và sau đó lựa chọn khoản tiền phù hợp trong hạn mức khả dụng. Phần hạn mức còn lại vẫn tiếp tục được sử dụng cho các giao dịch thẻ thông thường theo quy định.

Đồng thời, khi khách hàng thanh toán phần nợ gốc của từng kỳ, hạn mức tín dụng tương ứng sẽ được khôi phục theo quy định. Điều này giúp khách hàng chủ động hơn trong cách sử dụng hạn mức: chuyển đổi một phần cho một khoản chi lớn, song song việc duy trì phần hạn mức còn lại cho các nhu cầu chi tiêu thường ngày.

Bên cạnh tính linh hoạt về giải pháp tài chính, FlexFund còn tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng nhờ quy trình số hóa hoàn toàn, toàn bộ luồng đăng ký của FlexFund đều đã được tích hợp trên ứng dụng OCB OMNI. Chủ thẻ đủ điều kiện có thể chủ động hoàn tất vay chỉ trong ít phút: từ việc chọn số tiền cần vay trong phạm vi hạn mức cho phép, lựa chọn kỳ hạn trả góp phù hợp với thu nhập hàng tháng, rà soát chi tiết thông tin bảng tính chi trả, điều khoản đính kèm, cho đến khâu xác nhận và ký hợp đồng điện tử. Ngay sau khi hệ thống phê duyệt thành công, khoản vay sẽ lập tức được giải ngân tự động vào tài khoản thanh toán.

Không cần thực hiện hành trình vay mới từ đầu, hạn mức tín dụng đã được cấp có thể trở thành một nguồn lực tài chính chủ động khi khách hàng cần. Với giải pháp vay tiêu dùng linh hoạt FlexFund, thẻ tín dụng đã và đang ngày càng khẳng định “vị thế” khi không đơn thuần chỉ để thanh toán, mà còn giúp khách hàng chủ động trong cách cân đối, sử dụng dòng tiền.

QUÂN THÁI