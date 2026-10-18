Hàng chục ngàn khán giả đến với phiên mở màn concert Tinh hà “Say hi”

Tinh hà “Say hi” concert - Hẹn giữa tinh hà đã chính thức diễn ra tại TPHCM, vào tối 17-10, quy tụ 24 nghệ sĩ. Trong hơn 3 tiếng trình diễn, chương trình mang đến 22 tiết mục với nhiều phiên bản dàn dựng mới, hai EP T ình thế người , Trạm đến em lần đầu được trình diễn trước hàng chục ngàn khán giả.

Mở đầu chương trình, ông Bảo Thái - Giám đốc khối sáng tạo, sản xuất nội dung DatVietVAC Group Holdings, cho biết Tinh hà “Say hi” 2026 ghi nhận hơn 35 tỷ lượt nghe và xem trên các nền tảng số.

Tiếp nối hành trình đưa âm nhạc Việt Nam đến thế giới, Tinh hà “Say Hi” 2026 dự kiến đến Las Vegas (Mỹ) vào cuối tháng 11, mở màn cho US Tour 2026-2027.

Concert mở màn bằng ca khúc chủ đề Together we shine dẫn dắt khán giả vào đêm diễn, với sự hội tụ của 24 nghệ sĩ trẻ trên sân khấu và loạt tiết mục được đầu tư công phu về âm nhạc, hình ảnh lẫn dàn dựng.

24 nghệ sĩ tái hợp tại Tinh hà “Say hi” concert "Hẹn giữa tinh hà"

Với 24 nghệ sĩ, concert không chỉ là một đêm diễn mà còn là cuộc hẹn thanh xuân cùng khán giả, sống trọn với đam mê và gặp gỡ những người mình yêu quý. Trong đêm diễn đầu tiên mở màn chuỗi concert, 24 nghệ sĩ gửi lời tri ân đặc biệt đến khán giả đã luôn là một phần không thể thiếu làm nên thành công của Tinh hà “Say hi”.

Ca khúc Secret được nhiều khán giả mong đợi tại đêm concert đầu tiên

Ở phần cuối chương trình, các nghệ sĩ lần lượt trình diễn Thêu hoa dệt gấm, Sau hình bóng ấy, Giải cứu thế giới và Thế giới của anh, khép lại đêm diễn bằng sự kết hợp giữa chất liệu văn hóa Việt và âm nhạc đương đại.

Tiết mục Im đợi người anh thương gây ấn tượng với phần dàn dựng sân khấu mới lạ

Trên sân khấu Hẹn giữa tinh hà, JSOL gửi lời cảm ơn và tiết lộ đêm 2 sẽ có Lễ trao sao mà các khán giả dành cho 24 nghệ sĩ được gửi gắm qua từng ngôi sao.

Tinh hà “Say hi” Concert - Hẹn giữa tinh hà tiếp tục tối 18-10 tại Khu đô thị Vạn Phúc City, TPHCM cũng như đến Hà Nội vào 14-11.

THU HƯƠNG