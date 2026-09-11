Thị trường nhạc Việt vào cuộc đua trải nghiệm

Thị trường nhạc Việt đang bước vào mùa cao điểm với hàng loạt buổi biểu diễn trực tiếp (concert), các chuyến lưu diễn (tour diễn) đến đại nhạc hội quy mô lớn. Khi sự cạnh tranh ngày càng cao, cuộc đua của các đơn vị sản xuất, nghệ sĩ không còn đơn thuần là kéo khán giả đến sân khấu.

Nở rộ concert

Trong tháng 9, nhiều concert, tour diễn liên tiếp được công bố. Tối 6-9, ca sĩ Hoàng Dũng tổ chức thành công Xoay tròn concert day 3 tại Hà Nội với hơn 11.000 khán giả. Nhóm nhạc Chillies dự kiến mang chương trình Chillies - Tour lại từ đầu đến Cung Thiếu nhi Hà Nội (khu đô thị mới Cầu Giấy, TP Hà Nội) trong 2 ngày 26 và 27-9 và tại Capital Theatre (phường Nhiêu Lộc, TPHCM) ngày 3 và 4-10.

Các nghệ sĩ trình diễn trong Sao concert trạm 2 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TPHCM, tháng 7-2026 (Ảnh: BTC)

Tiếp nối thành công từ những mùa trước, các thương hiệu lễ hội âm nhạc, concert truyền hình thực tế cũng công bố các đêm diễn quy mô lớn từ nay đến cuối năm. Trạm yêu concert mùa 5 - Ga chờ dự kiến diễn ra ngày 19-9 tại Cung Điền kinh Mỹ Đình (TP Hà Nội); Sao concert trạm 3 ấn định thời gian tổ chức vào ngày 10-10 tại Khu đô thị Vạn Phúc City (TPHCM).

Đặc biệt, chỉ trong ngày 17-10, tại TPHCM diễn ra 4 chương trình nghệ thuật quy mô lớn, gồm: Concert Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 (diễn ra tại The Global City, phường Bình Trưng), Concert Tinh hà say hi (Khu Đô thị Vạn Phúc City, phường Hiệp Bình), Giữa một vạn tour (Nhà thi đấu Phú Thọ, phường Phú Thọ), Tiffany young: Edge of calm tour (Nhà thi đấu Nguyễn Du, phường Bến Thành).

Tháng 11 và 12 dự kiến có những siêu lễ hội văn hóa âm nhạc sáng tạo cộng đồng quy mô lớn, trong đó phải kể đến Hozo City tết fest - siêu lễ hội kết hợp giữa Liên hoan Âm nhạc quốc tế TPHCM (Hozo) và lễ hội City tết fest. Ngoài ra, một số concert kỷ niệm của các nghệ sĩ hay concert các nhóm nhạc quốc tế hiện đang trong quá trình hoàn thiện, ấn định thời gian chính thức cho thời điểm cuối năm.

Nắm bắt thị hiếu khán giả

Thành công của nhiều chuỗi concert trong 2 năm trở lại đây cho thấy các nhà tổ chức đã nắm bắt rất tốt thị hiếu âm nhạc của khán giả. Khán giả hiện nay, nhất là những người trẻ, bên cạnh thưởng thức âm nhạc còn muốn tham gia sâu hơn vào hành trình của nghệ sĩ, trải nghiệm nhiều hơn các hoạt động giải trí đi kèm.

Điều này đặt ra thách thức không nhỏ với các đơn vị sản xuất, làm sao để mỗi concert thực sự trở thành không gian lễ hội đa tầng, nơi âm nhạc, nghệ thuật, bản sắc Việt, thời trang và phong cách sống cùng giao thoa. Như ở Xoay tròn concert day 3 của Hoàng Dũng, anh đầu tư mạnh tay cho trải nghiệm nghe - nhìn bằng cách nâng cấp quy mô sân khấu chuẩn quốc tế, tạo nên loạt khoảnh khắc đáng nhớ.

“Không dừng ở một chương trình biểu diễn, các mô hình sân khấu quy mô lớn tầm quốc tế hiện nay do các đơn vị trong nước thực hiện đang hướng đến việc kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái âm nhạc. Từ đó tạo thêm cơ hội hợp tác và phát triển cho các đơn vị, nghệ sĩ và cộng đồng người hâm mộ, qua đó góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa và thị trường nhạc Việt”, nhạc sĩ Huy Tuấn nhận định.

ISE communications - đơn vị tổ chức Sao concert, cho biết với Sao concert trạm 3, chương trình đã chuyển hoàn toàn từ mô hình concert sang The stardom music festival (đại nhạc hội quy tụ số lượng lớn nghệ sĩ nổi tiếng). Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam có sân chơi chuyên nghiệp dạng này.

"Chương trình dự kiến quy tụ gần 60 nghệ sĩ trong và ngoài nước, biểu diễn cùng lúc trên 3 sân khấu và kéo dài suốt 14 giờ liên tục. Ngay cả khán giả cũng trở thành một phần chương trình khi được khuyến khích thể hiện bản thân thông qua thời trang, nghệ thuật, sáng tạo nội dung…”, nhạc sĩ Huy Tuấn, Tổng đạo diễn Sao concert trạm 3, chia sẻ.

Từ sự bùng nổ của hàng loạt chương trình với quy mô ngày càng lớn và chuyên nghiệp đã cho thấy, thị trường công nghiệp biểu diễn Việt Nam đang phát triển đầy mạnh mẽ, nơi khán giả không chỉ đến xem một đêm diễn mà còn được tham gia vào những trải nghiệm văn hóa, giải trí thực sự hoàn chỉnh.

Đầu tư toàn diện cho sân khấu Sở VH-TT TPHCM vừa tiến hành khảo sát một số địa điểm biểu diễn tại TPHCM nhằm hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp, tăng cường năng lực khai thác, từng bước hình thành hệ sinh thái sân khấu của thành phố. Đây là tín hiệu tích cực đối với đời sống sân khấu tại TPHCM, bởi nhiều năm qua, không ít đơn vị nghệ thuật, đặc biệt là các sân khấu xã hội hóa phải hoạt động trong điều kiện mặt bằng chật hẹp, cơ sở vật chất xuống cấp, trang thiết bị kỹ thuật thiếu đồng bộ. Có nơi muốn dựng một vở diễn quy mô nhưng đành thu nhỏ ý tưởng vì điều kiện sân khấu không đáp ứng được. Khi có nguồn lực hỗ trợ, các sân khấu có điều kiện cải tạo khán phòng, hậu đài, nâng cấp âm thanh, ánh sáng, hệ thống an toàn và các tiện ích phục vụ khán giả. Nhưng cũng cần nói rằng, sửa chữa cơ sở vật chất mới chỉ giải quyết một phần khó khăn của sân khấu hiện nay. Điều quan trọng hơn là cơ chế vận hành, nguồn lực đầu tư cho tác phẩm, nhân lực, quảng bá và phát triển công chúng. Các sân khấu cần được xác lập rõ mô hình vận hành: đơn vị nào quản lý, đối tượng nào được sử dụng, mức giá thuê ra sao, trách nhiệm bảo trì thế nào và có chính sách ưu tiên gì đối với những tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, hướng đến phục vụ cộng đồng. Từ đó, TPHCM nên chăng tính đến mô hình không gian biểu diễn dùng chung, được quản lý chuyên nghiệp. Khi đó, các sân khấu ngoài công lập có thể đăng ký lịch diễn dài hạn với mức phí phù hợp; các đoàn nghệ thuật trẻ, nhóm thể nghiệm và nghệ sĩ độc lập có cơ hội tiếp cận không gian biểu diễn đạt chuẩn. Ngoài ra, cần có thêm cơ chế hỗ trợ đầu tư tác phẩm, đào tạo nhân lực, truyền thông và phát triển khán giả, đặc biệt thông qua kết nối với trường học. Đầu tư cho sân khấu không chỉ tạo thêm không gian sáng tạo cho nghệ sĩ, mà còn là đầu tư cho đời sống tinh thần của người dân và sức sống văn hóa của thành phố. THANH HIỆP

TIỂU TÂN