Hôm nay 23-10, Nam bộ giảm mưa

Hôm nay, 23-10, khu vực Nam bộ và các tỉnh Tây Nguyên có thể mưa dông về chiều tối trước khi bước vào đợt nắng nóng cuối tuần. Hà Nội và Bắc bộ cũng tăng nhiệt và sẽ đón đợt không khí mát từ ngày 27-10.

Sáng 23-10, khu vực Nam bộ và cao nguyên Trung bộ, ban ngày nhiều nơi có nắng xen kẽ mưa, nhiệt độ phổ biến 32-34 độ C. Mưa rào và dông vẫn còn xuất hiện cục bộ vào chiều tối 23-10.

Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ cho biết, sự thay đổi thời tiết trong những ngày tới liên quan đến rãnh áp thấp chi phối khu vực Nam bộ có dấu hiệu dịch chuyển sâu xuống phía Nam tỉnh Cà Mau và suy yếu. Hình thái khí hậu này khiến mưa giảm dần, phạm vi mưa hẹp so với những ngày trước.

Theo đó, từ ngày 24 đến 25-10, Nam bộ có xu hướng giảm mưa, ban ngày nắng nhiều. Tuy nhiên, mưa dông cục bộ vẫn có thể xuất hiện.

Phía Bắc, nắng nóng có thể tiếp tục trong những ngày cuối tuần. Từ đêm 26-10, không khí lạnh cường độ yếu có khả năng ảnh hưởng đến Bắc bộ, gây mưa dông và giúp nhiệt độ giảm trở lại. Từ ngày 27-10 đến đầu tháng 11, miền Bắc sẽ dịu mát trở lại.

PHÚC HẬU