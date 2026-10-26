Hôm nay, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 diễn ra tại TPHCM

Ngày 26-10, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026) chính thức diễn ra tại TPHCM, với hơn 2.700 đại biểu đăng ký tham dự và 214 diễn giả đến từ 27 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Diễn ra đến ngày 29-10, AEF 2026 có định vị “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu” và chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”.

Diễn đàn do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, UBND TPHCM chủ trì, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TPHCM (HCMC C4IR) thực hiện, phối hợp với các sở, ngành và đối tác trong nước, quốc tế tổ chức. Các chương trình ngày 27 và 28-10 được tổ chức theo hình thức đồng thương hiệu với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 được quảng bá trên hệ thống màn hình điện tử tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: SỞ NGOẠI VỤ TPHCM

Theo ông Lê Trường Duy, Giám đốc HCMC C4IR, ban tổ chức đã ghi nhận đăng ký tham dự của 27 đoàn khách quốc tế cấp cao, 10 đoàn đại diện tổ chức quốc tế, 7 trung tâm thuộc mạng lưới Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 toàn cầu của WEF và 160 đoàn từ các trung tâm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Hơn 600 doanh nghiệp nước ngoài cũng đăng ký tham dự, mở ra cơ hội kết nối đầu tư, thương mại và chuyển giao công nghệ.

Các khách mời quốc tế đã nhận lời tham dự gồm: ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành WEF; ông Arsenio M. Balisacan, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Kế hoạch và Phát triển Philippines; ông Saeed Bin Mubarak Al Hajeri, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất; cùng đại diện các tổ chức thuộc hệ thống Liên hợp quốc, Quỹ Tiền tệ quốc tế và Liên minh châu Âu.

Nội dung diễn đàn tập trung vào 4 trụ cột: vai trò của các siêu đô thị trong kết nối những cực tăng trưởng; công nghệ đột phá và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; mô hình hợp tác trong kỷ nguyên mới; vai trò tiên phong của khu vực tư nhân. Các nội dung gắn với thể chế, tài chính, công nghệ và doanh nghiệp, hướng đến hình thành cơ chế hợp tác và dự án có khả năng triển khai thực tế.

Ban tổ chức Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 họp rà soát công tác triển khai. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trọng tâm ngày đầu tiên là chương trình CEO500, chủ đề “Sự hội tụ của FDI, công nghệ và dòng chảy tài chính toàn cầu”, quy tụ hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp trong nước, quốc tế cùng đại diện lãnh đạo TPHCM, các bộ, ngành và tổ chức quốc tế.

Chương trình tập trung vào 4 lĩnh vực: hạ tầng và không gian phát triển mới; tài chính; năng lượng; kinh tế số và công nghệ. Thông qua đối thoại trực tiếp giữa chính quyền, doanh nghiệp và nhà đầu tư, CEO500 hướng đến xác định cơ hội hợp tác, nhu cầu đầu tư và điều kiện triển khai các dự án.

Cùng ngày, tại đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) tổ chức khai mạc Triển lãm không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TPHCM lần thứ 4 năm 2026 (GRECO 2026). Diễn ra đến ngày 29-10, triển lãm giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và giải pháp công nghệ phục vụ tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, phát triển bền vững.

Các hoạt động về chuyển đổi kép trong công nghiệp, Ngày Đổi mới sáng tạo mở 2026 và Diễn đàn Công nghệ tương lai Việt Nam – Ấn Độ cũng mở rộng cơ hội hợp tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và phát triển công nghiệp xanh.

Theo ban tổ chức, diễn đàn là cơ hội kết nối TPHCM với các trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ quốc tế; giới thiệu tiềm năng của thành phố trong các lĩnh vực công nghiệp, logistics, hạ tầng và dịch vụ giá trị gia tăng cao. Các hoạt động đối thoại cấp cao, kết nối doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư được kỳ vọng đưa cơ hội hợp tác thành dự án cụ thể, tạo thêm động lực tăng trưởng cho thành phố và cả nước.

AEF 2026: Những con số và hoạt động chính Từ ngày 26 đến ngày 29-10-2026: Diễn đàn Kinh tế Mùa thu diễn ra tại TPHCM, với 2.714 đại biểu đăng ký tham dự, 214 diễn giả đến từ hơn 170 tổ chức thuộc 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. - Ngày 26-10: CEO500 kết nối hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp; khai mạc GRECO 2026 và các hoạt động đổi mới sáng tạo. - Ngày 27-10: Tổ chức 16 phiên thảo luận chuyên đề; Rising Star Arena giới thiệu 30 lượt trình diễn công nghệ. - Ngày 28-10: Phiên khai mạc, toàn thể cấp cao, đối thoại Thủ tướng – WEF; dự kiến công bố 12 dự án đầu tư khoảng 13 tỷ USD, 9 thành viên VIFC-HCMC và Tuyên bố chung TPHCM – WEF. - Ngày 29-10: Các diễn đàn doanh nghiệp quốc tế và chương trình khảo sát môi trường đầu tư, công nghiệp, công nghệ tại TPHCM.

ÁI VÂN - MAI HOA - HẠNH NHUNG