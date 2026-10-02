TPHCM sẵn sàng cho Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026

Ngày 2-10, đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, chủ trì cuộc họp về kế hoạch tổ chức Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 (AEF 2026).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà chủ trì cuộc họp về tổ chức AEF 2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại cuộc họp, ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TPHCM (HCMC C4IR), cho biết, AEF 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 26 đến 29-10, với chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới” (Collaboration in a New Era), định vị “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu”.

Diễn đàn được đặt trong bối cảnh cấu trúc kinh tế thế giới đang có nhiều thay đổi dưới tác động của công nghệ, dịch chuyển dòng vốn, tái cấu trúc chuỗi cung ứng và yêu cầu chuyển đổi xanh.

Từ đó, nội dung tại diễn đàn được thiết kế tập trung những động lực có khả năng định hình lại tăng trưởng và phương thức hợp tác giữa các nền kinh tế, đô thị và khu vực doanh nghiệp.

Đại biểu phát biểu tại cuộc họp về tổ chức AEF 2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo ông Lê Trường Duy, nội dung thảo luận chính tập trung vai trò của các siêu đô thị và những cực tăng trưởng mới; công nghệ đột phá và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; các mô hình hợp tác trong kỷ nguyên mới; vai trò của khu vực tư nhân trong thúc đẩy tăng trưởng.

Các chương trình, phiên chuyên đề đi sâu những vấn đề như trí tuệ nhân tạo, công nghệ chiến lược, sản xuất tiên tiến, chuỗi cung ứng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nguồn nhân lực, tài chính và các dòng vốn đầu tư mới.

Điểm nhấn của AEF 2026 là phiên toàn thể cấp cao “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu”. Bên cạnh đó là các chương trình đối thoại chính sách, CEO 500 - TEA CONNECT, phiên chuyên đề và hoạt động kết nối giữa khu vực công, doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia và các tổ chức quốc tế. Dự kiến có khoảng 1.500 đại biểu tham dự, gồm: lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương; đại diện các quốc gia, tổ chức quốc tế, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), mạng lưới C4IR toàn cầu; các định chế tài chính, quỹ đầu tư, tập đoàn, doanh nghiệp...

Theo HCMC C4IR, các nội dung thảo luận, ý kiến tại diễn đàn được kỳ vọng cụ thể hóa thành những sáng kiến, chương trình hợp tác và dự án có khả năng triển khai.

Các đại biểu tham dự cuộc họp về kế hoạch tổ chức Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà yêu cầu các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện nội dung và kế hoạch tổ chức AEF 2026, trong đó, làm rõ trách nhiệm, đầu mối của từng đơn vị để phối hợp triển khai.

Đồng chí yêu cầu từ nay đến ngày khai mạc, từng phần việc, tiến độ và nội dung phải tiếp tục được rà soát, hoàn thiện; vấn đề phát sinh cần kịp thời báo cáo, điều chỉnh để bảo đảm AEF 2026 tổ chức đạt yêu cầu đề ra.

ÁI VÂN