Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 đã thành công tốt đẹp, toàn diện

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chiều 31-12, Trung tâm cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TPHCM (HCMC C4IR) tổ chức hội nghị tổng kết Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025. Tham dự có Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 đã thành công rất tốt đẹp, toàn diện cả về quy mô, chất lượng, nội dung và hiệu quả. Theo Phó Thủ tướng, Diễn đàn đã khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam và TPHCM trong hợp tác kinh tế, khoa học công nghệ ở tầm khu vực và quốc tế, trở thành không gian đối thoại chính sách gắn với hành động.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị TPHCM và các bộ, ngành Trung ương chủ động chuẩn bị Diễn đàn 2026 ngay từ đầu năm; khẩn trương xây dựng chủ đề, chương trình và tham mưu mời lãnh đạo cấp cao các nước tham dự. Việc lựa chọn chủ đề cần bám sát các định hướng lớn của Đảng, Nhà nước, các ưu tiên chiến lược về phát triển nhanh, bền vững, gắn với nhu cầu thực tiễn của TPHCM và xu thế quốc tế.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, đưa các khuyến nghị của Diễn đàn vào quá trình xây dựng chính sách. Trong khi đó, TPHCM cần tăng cường ngoại giao kinh tế, ngoại giao khoa học công nghệ và phát huy vai trò kết nối của C4IR TPHCM với mạng lưới Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) và đối tác toàn cầu.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh, công việc trọng tâm sau diễn đàn là triển khai Tuyên bố chung giữa UBND TPHCM và WEF về thúc đẩy sản xuất thông minh và chuyển đổi công nghiệp có trách nhiệm; các hợp tác phục vụ xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế; cùng các dự án về chuyển giao khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển nhân tài và quản trị siêu đô thị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM cho biết, trong quý 1-2026, Thành phố sẽ ban hành kế hoạch triển khai các nội dung hợp tác và cam kết từ Diễn đàn. Đồng thời, TPHCM xác định phối hợp với WEF tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 là nhiệm vụ trọng tâm, qua đó nâng cao chất lượng nội dung, mở rộng kết nối quốc tế và gia tăng vai trò của Diễn đàn như một trục đối ngoại chiến lược, kênh đối thoại chính sách và kêu gọi đầu tư quan trọng trong giai đoạn tới.

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, ông Bùi Trường Duy, Giám đốc HCMC C4IR cho biết, Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 chủ đề Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số, diễn ra từ ngày 25 đến 27-11 tại TPHCM đã thu hút hơn 1.800 đại biểu và gần 100 đoàn khách quốc tế đến từ trên 30 quốc gia, vùng lãnh thổ; có sự tham dự của 12 lãnh đạo bộ, ngành Trung ương, đại diện 10 Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (C4IR) và hơn 75 trung tâm khoa học công nghệ toàn cầu.

Ông Bùi Trường Duy, Giám đốc HCMC C4IR báo cáo tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

15 phiên thảo luận, sự kiện chuyên sâu đã tập trung làm rõ các nội dung then chốt về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, sản xuất thông minh, tái cấu trúc chuỗi cung ứng, logistics - cảng biển thông minh và chính quyền thông minh. Diễn đàn cũng ghi nhận 21 cuộc tiếp xúc song phương, đa phương và công bố 16 biên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ số, AI, bán dẫn, cảng biển và chuyển đổi công nghiệp.

Dịp này, có 19 tập thể, 71 cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Dịp này, 19 tập thể, 71 cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Diễn đàn Kinh tế TPHCM giai đoạn 2018 - 2024.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà đã cùng chứng kiến công bố Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa HCMC C4IR và Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á. Theo đó, hai bên sẽ thúc đẩy các chương trình tài chính nhằm huy động và dẫn dắt nguồn lực kiều hối vào lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của TPHCM. Qua đó khai thác hiệu quả tiềm năng nguồn lực kiều bào cho các mục tiêu phát triển dài hạn. Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà chứng kiến công bố Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai giữa HCMC C4IR và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á. Ảnh: HOÀNG HÙNG Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Techcombank cũng xây dựng và cam kết triển khai chương trình tín dụng ưu đãi ngoài ngân sách với tổng hạn mức 1.500 tỷ đồng trong giai đoạn 2026–2030, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy chuyển đổi sản xuất thông minh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập chuỗi giá trị toàn cầu.

MAI HOA