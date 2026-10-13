Iran tuyên bố tấn công siêu tàu chở dầu tại eo biển Hormuz

Ngày 12-10 (giờ địa phương), Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công một siêu tàu chở dầu tìm cách đi qua eo biển Hormuz.

Tàu, thuyền tại eo biển Hormuz. Ảnh: WANA

Trong tuyên bố đăng trên trang tin Sepah News của Iran, IRGC cho biết con tàu bốc cháy tại eo biển Hormuz. Theo lực lượng này, tàu đã tắt thiết bị định vị và phớt lờ các cảnh báo của Hải quân IRGC khi tìm cách đi qua khu vực.

Cuối tuần qua, Tư lệnh Hải quân IRGC Ali Azmaei cảnh báo bất kỳ tàu nào tắt thiết bị định vị nhằm tránh bị phát hiện khi đi qua eo biển Hormuz sẽ bị coi là “thù địch” và phải đối mặt với phản ứng mạnh mẽ.

Trong diễn biến liên quan, Iran khẳng định chiến lược tại eo biển Hormuz là kiểm soát và hạn chế hoạt động hàng hải thay vì đóng cửa hoàn toàn tuyến đường biển này.

Ông Rahim Safavi, cố vấn quân sự cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran, cho biết Tehran chủ trương quản lý hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz, đặc biệt đối với tàu thuyền vận chuyển trang thiết bị quân sự có khả năng đe dọa trực tiếp an ninh nước này.

MINH CHÂU