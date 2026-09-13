Tàu thương mại của Iran trúng vật thể không xác định ở eo biển Hormuz

Kênh Press TV (Iran) đưa tin rạng sáng 13-9 (giờ địa phương), một tàu thương mại của Iran đã trúng vật thể không xác định tại vùng biển gần đảo Hengam, trong eo biển Hormuz, khiến 1 thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng, 4 người khác bị thương.

Tàu thuyền qua eo biển Hormuz ngày 27- 8-2026. Ảnh: WANA

Người đứng đầu đảo Qeshm của Iran, ông Hossein Amir-Teymouri cho biết thủy thủ đoàn của tàu có 10 người. Vật thể liên quan chưa được xác định, trong khi nguồn gốc, đặc điểm cũng như hoàn cảnh xảy ra vụ việc chưa được công bố.

Cùng thời điểm, Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Anh (UKMTO) cho biết một tàu đã bị trúng một vật thể chưa xác định khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz. Hiện chưa xác định được tình trạng của thủy thủ đoàn trên tàu.

Trong khi đó, nhiều vụ nổ đã được ghi nhận trong đêm 12-9 tại khu vực quanh đảo Qeshm, hòn đảo lớn nhất nằm trong eo biển Hormuz. Nguyên nhân các vụ nổ hiện chưa được làm rõ. Một số thông tin ban đầu cho rằng các vụ nổ xuất phát từ hướng Biển Đỏ, song chưa có xác nhận độc lập về nguồn gốc.

MINH CHÂU