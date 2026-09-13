Iran, Oman đạt thỏa thuận về eo biển Hormuz

Iran và Oman đã thống nhất về chi tiết các tuyến đường ra, vào mới tại eo biển Hormuz và sẽ thông báo cho các nước vùng Vịnh về kết quả này tại một cuộc họp khu vực diễn ra tại thủ đô Muscat (Oman) vào ngày 14-9.

Thỏa thuận giữa Iran và Oman không đồng nghĩa với việc eo biển Hormuz được mở cửa trở lại. Ảnh: WANA

Hãng thông tấn Tasnim của Iran ngày 12-9 cho biết hai bên đi đến thống nhất sau các cuộc đàm phán kỹ thuật và ngoại giao cường độ cao giữa Iran và Oman, đỉnh điểm là một thỏa thuận cuối cùng vào cuối tháng 8. Theo thỏa thuận này, tuyến đường vào vùng Vịnh "nằm hoàn toàn trong lãnh hải của Iran", và một phần tuyến đường ra cũng nằm "trong lãnh hải của Iran".

Iran đưa ra 7 điều kiện để mở cửa eo biển Hormuz và đã chuyển các điều kiện trên cho Mỹ. Tuyến đường thủy quan trọng này sẽ vẫn đóng cửa trừ khi các điều kiện đó được thực thi và việc mở cửa lại hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của Mỹ.

Tuyến đường này sẽ hoạt động theo sắp xếp của Iran và tuyến đường phía Nam của eo biển sẽ bị đóng cửa sau khi cơ chế mới đi vào hoạt động. Tuy nhiên, thỏa thuận trên không có nghĩa là eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại.

MINH CHÂU