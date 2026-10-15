Kết nối từ Busan

Từ đầu tháng 9, khi ban tổ chức công bố danh sách phim tham dự BIFF 2026, điện ảnh Việt đã thu hút sự chú ý với nhiều tác phẩm thuộc các hạng mục khác nhau.

Dù chưa có phim góp mặt trong những hạng mục tranh giải quan trọng nhất, sự hiện diện của 1982 (hạng mục Vision); Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh và Thính giác (hạng mục A Window on Asian Cinema); Con mắt thứ 3 (tựa cũ Sợi chỉ đỏ - hạng mục Midnight Passion); phim tài liệu Em bé đồng bóng, Em bé ngạo nghễ và Em bé đau lòng (hạng mục Wide Angle: Documentary Showcase) cho thấy sự đa dạng về thể loại, đề tài và hướng tiếp cận của các nhà làm phim Việt trong nỗ lực mở rộng thị trường, định vị bản sắc sáng tạo trước khán giả quốc tế.

Khi BIFF chính thức bước vào những ngày sôi động, Chợ phim điện ảnh châu Á (ACFM) lại mở ra một không gian khác.

Năm nay, không khí tại ACFM càng thêm sôi động với sự tham gia của nhiều đơn vị Việt Nam. Skyline Media, đơn vị hoạt động lâu năm trong lĩnh vực phân phối và phát hành bản quyền phim, giới thiệu nhiều tựa phim như: Cao thủ bi-a - Đại chiến với quỷ dữ, Thề - Nói láo chết liền, Bóng ma nhà hát, Tai ương... Vpictures mang đến 2 dự án sắp ra rạp là Mẹ mìn và Bò sữa bay.

Trong khi đó, Bee Entertainment giới thiệu 4 dự án điện ảnh gồm: Cộng trừ nhân chia, Mẹ ghẻ, Mai trúng số, Mua nhà với ma, cùng 3 dự án truyền hình Hợp đồng từ thượng đế, Định mệnh gọi tên nhau và Người thừa kế không danh phận.

Một điểm nhấn khác là sự tham gia của Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA). Tại ACFM, gian hàng của VFDA không chỉ giới thiệu thông tin về Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ V năm 2027, mà còn quảng bá các chương trình dành cho tài năng, dự án và công nghiệp điện ảnh; giới thiệu bối cảnh quay phim tại Việt Nam, môi trường sản xuất và khả năng hỗ trợ các đoàn làm phim.

Sau nhiều năm hiện diện tại Busan, những chuyển động của điện ảnh Việt cho thấy nỗ lực tổ chức những hoạt động có tính kết nối chuyên sâu hơn. Đặc biệt, các chương trình do VFDA thực hiện hướng đến việc thúc đẩy hợp tác sản xuất, thu hút đoàn phim quốc tế đến Việt Nam và mở rộng cơ hội phát hành tác phẩm.

Tọa đàm Liên hoan phim - Cầu nối điện ảnh Việt Nam với thế giới cùng sự kiện Vietnam Night thu hút hơn 600 khách mời là những hoạt động minh chứng cho điều đó.

Từ LHP Busan, có thể nhìn thấy bước chuyển mình của điện ảnh Việt Nam: không chỉ xuất hiện nhiều hơn tại Busan, mà mỗi lần hiện diện phải tạo cơ hội cụ thể cho phim Việt. Khi sự hiện diện được nối tiếp bằng hợp tác và những dự án có khả năng đi xa hơn ra thị trường quốc tế, Busan đang thực sự trở thành điểm tựa cho hành trình hội nhập của điện ảnh Việt.

HẢI DUY