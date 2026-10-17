Khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI: Không lấy sự thận trọng làm lý do trì hoãn

Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, sáng 17-10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh không vì sức ép tiến độ mà xem nhẹ chất lượng, nhưng cũng không lấy sự thận trọng làm lý do trì hoãn.

Sáng 17-10, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội khóa XVI khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 2.

Tham dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An và Nguyễn Sinh Hùng; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự phiên khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, sáng 17-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu phiên khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ kỳ họp diễn ra ngay sau thành công của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và gần 2 tháng sau Kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Điều này thể hiện tinh thần quyết liệt, khẩn trương, kịp thời thể chế hóa các chủ trương, quyết sách của Đảng; hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội cần tập trung cao độ để hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, với nhiều nội dung quan trọng, mang tính chiến lược, thuộc 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Phiên khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, sáng 17-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Thứ nhất, về công tác lập pháp, Quốc hội dự kiến xem xét 47 dự án luật, nghị quyết; trong đó xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết và cho ý kiến đối với 4 dự án luật. Đây là khối lượng công việc lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI đến nay.

Nhiều dự án có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của đất nước, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đầu tư, ngân sách nhà nước, xây dựng và thi hành pháp luật. Yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành khối lượng lớn các luật, nghị quyết mà còn phải bảo đảm chất lượng, tính khả thi, đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Thứ hai, về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và các vấn đề quan trọng khác, Quốc hội sẽ xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2026; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và kế hoạch đầu tư công năm 2027; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 và xem xét các vấn đề khác theo thẩm quyền.

Thứ ba, về hoạt động giám sát, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Khối lượng công việc càng lớn, trách nhiệm càng cao

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, khối lượng công việc càng lớn thì yêu cầu về chất lượng và trách nhiệm càng cao. Vì vậy, đối với những vấn đề đã rõ, đủ căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn thì tập trung xem xét, quyết định kịp thời. Những vấn đề mới, khó, còn ý kiến khác nhau cần được phân tích thấu đáo, lựa chọn phương án tốt nhất.

Không vì sức ép tiến độ mà xem nhẹ chất lượng, nhưng cũng không lấy sự thận trọng làm lý do trì hoãn. Mỗi quyết sách phải xác định rõ trách nhiệm, nguồn lực, điều kiện tổ chức thực hiện, cơ chế kiểm tra, giám sát và tính khả thi, hiệu quả. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các đại biểu Quốc hội phát huy cao nhất bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm trước cử tri, nhân dân và đất nước; tham dự đầy đủ các phiên họp, nghiên cứu kỹ tài liệu, tích cực thảo luận, tranh luận, đóng góp ý kiến sâu sắc, thiết thực. Mỗi ý kiến, quyết định phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân lên trên hết, thể hiện rõ tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

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