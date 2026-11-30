Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống Cộng hòa Belarus Aleksandr Lukashenko sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến 3-12. ​Chuyến thăm diễn ra trước thềm kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1992-2027).

​Nền tảng tin cậy chính trị

​Việt Nam và Belarus có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, được thử thách và bồi đắp qua nhiều giai đoạn lịch sử. Dấu mốc quan trọng nhất giữa quan hệ ngoại giao hai nước là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Belarus của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 5-2025. Trong chuyến thăm đó, hai nước chính thức thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, mở ra khuôn khổ hợp tác mới với tầm nhìn dài hạn.

Nhận định về chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Belarus Nguyễn Văn Trung cho rằng đây là thời điểm cam kết chính trị và quyết tâm triển khai tầm nhìn hợp tác của hai bên đang ở mức rất cao.

Cả Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Aleksandr Lukashenko cùng có quan điểm chỉ đạo cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược bằng những kết quả thực chất, có thể nhận diện và đo đếm được. Yêu cầu đặt ra là mỗi cơ chế hợp tác phải tạo ra kết quả, mỗi thỏa thuận cần được cụ thể hóa thành dự án và mỗi dự án phải mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, địa phương và doanh nghiệp hai nước.

Cũng bày tỏ kỳ vọng lớn vào kết quả chuyến thăm, Đại sứ Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou chia sẻ, phía Belarus coi cuộc gặp lần này giữa lãnh đạo hai nước là cơ hội để hai bên trao đổi, thống nhất lập trường về những vấn đề then chốt trong chương trình nghị sự quốc tế và khu vực.

Hai bên sẽ xác định những định hướng dài hạn trong các lĩnh vực thương mại - kinh tế, công nghiệp, khoa học - công nghệ và xã hội. Những thỏa thuận đạt được sẽ mở ra chương mới trong quan hệ, đồng thời mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Lắp ráp ô tô tại Công ty TNHH Liên doanh Maz Asia (Liên doanh Việt Nam - Belarus) tại tỉnh Hưng Yên. Ảnh: TTXVN

​Còn nhiều dư địa hợp tác

​Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Việt Nam và Belarus có nhiều thế mạnh bổ sung cho nhau. Hiện Việt Nam xuất khẩu sang Belarus thủy hải sản, cao su tự nhiên, đồ gỗ, dệt may, giày dép, gạo, hạt điều, chè, dược phẩm, máy tính; nhập khẩu từ Belarus sữa và sản phẩm từ sữa, phân bón, máy móc, thiết bị, máy kéo, ô tô tải và hóa chất. Tuy nhiên, hai nước vẫn cần có động lực mới để khai thác tốt hơn dư địa trong các lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Đại sứ Việt Nam tại Belarus Nguyễn Văn Trung cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm, Belarus sẽ cử một đoàn đông đảo đại diện các doanh nghiệp đến TPHCM tham dự Hội chợ Vietnam Expo 2026 và tổ chức Diễn đàn kinh doanh Việt Nam - Belarus với nhiều hoạt động quảng bá sản phẩm và kết nối doanh nghiệp phong phú. Các doanh nghiệp quốc phòng của Belarus cũng dự kiến sẽ tham gia Triển lãm Quốc phòng Việt Nam trong tháng 12-2026.

Bên cạnh đó, chuyến thăm của Tổng thống Belarus cũng sẽ tạo động lực mới cho các dự án hợp tác trọng điểm như nhà máy lắp ráp xe tải MAZ tại Hưng Yên, sản xuất máy kéo nhãn hiệu Belarus tại TPHCM, liên doanh sản xuất sữa sử dụng nguyên liệu và công nghệ Belarus…

Thực tế, tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Belarus đã được chính phủ, các bộ ngành hai bên xác định và có sự chuẩn bị tích cực để sớm khai thông. Tại cuộc gặp gỡ nhân chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Belarus Maxim Ryzhenkov hồi tháng 10-2026, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã đề nghị hai bên khai thác hiệu quả hơn Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu cũng như các cơ chế hợp tác kinh tế song phương, thúc đẩy kết nối trực tiếp và tạo thuận lợi tối đa cho cộng đồng doanh nghiệp.

Đồng quan điểm, Bộ trưởng Ngoại giao Belarus Maxim Ryzhenkov cũng đã đề xuất hai bên nghiên cứu thành lập Trung tâm xúc tiến thương mại, đầu tư ở mỗi nước nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu thị trường và mở rộng hiện diện.

* Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông có hiệu lực từ ngày 30-1-2025. Giữa Việt Nam và Belarus có các đường bay thẳng kết nối Minsk (Belarus) với Cam Ranh (Khánh Hòa) và Phú Quốc (An Giang). Năm 2025, lượng khách Belarus đến Việt Nam đạt gần 20.000 lượt. * Kim ngạch song phương hai nước năm 2025 đạt hơn 80 triệu USD; 10 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 100 triệu USD. (Nguồn Bộ Ngoại giao)

MINH DUY - PHƯƠNG ANH