Tổ chức những buổi cà phê sáng lắng nghe tâm tư chiến sĩ, dành dụm tiền để trợ giúp con em ngư dân..., các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang phía Nam đang học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể mỗi ngày.

Những câu chuyện bên ly cà phê

Ở Trung đoàn hỗn hợp 39 (Bộ Tư lệnh TPHCM), đóng quân tại Đặc khu Côn Đảo, những chiếc bàn nhỏ, vài ly cà phê cùng câu chuyện đời thường trở thành dịp để cán bộ, chiến sĩ gần gũi nhau hơn. Qua chương trình “Cà phê sáng tâm tình cùng chiến sĩ”, mọi người có thể chia sẻ chuyện gia đình, những khó khăn trong công việc và sinh hoạt.

Binh nhất Nguyễn Hoàng Hải, chiến sĩ Đại đội Thông tin, tâm sự, những cuộc trò chuyện giúp anh không chỉ giải tỏa áp lực sau thời gian huấn luyện mà còn cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của cán bộ đối với chiến sĩ. Qua những lần trò chuyện, cán bộ đơn vị cũng hiểu thêm hoàn cảnh của từng quân nhân để kịp thời động viên, giúp đỡ.

Trung tá Lý Minh Vân, Chính ủy Trung đoàn hỗn hợp 39, cho biết, cùng với “Cà phê sáng tâm tình cùng chiến sĩ”, đơn vị cũng duy trì mô hình “Bữa cơm nghĩa tình quân - dân” do chính tay cán bộ, chiến sĩ đơn vị nấu, phục vụ người cao tuổi, người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Hỗn hợp 39, Côn Đảo nấu và phục vụ người dân có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình Bữa cơm nghĩa tình quân - dân. Ảnh: MẠNH THẮNG

Từ những việc làm cụ thể, nhiều cán bộ, chiến sĩ học và làm theo gương Bác, tu dưỡng ý thức tự rèn luyện, vượt qua hạn chế của bản thân để làm tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Chị Trần Kim Ngân (24 tuổi), chiến sĩ dân quân thường trực Ban Chỉ huy Quân sự phường Phú Lâm (TPHCM), lớn lên trong hoàn cảnh gia đình nhiều khó khăn. Khi vào lực lượng dân quân, chị luôn ý thức học hỏi để tiến bộ. Việc chưa làm tốt, chị làm lại; động tác chưa đạt, chị tập thêm. Sau những tháng ngày miệt mài tập luyện, chị Ngân vinh dự được tham gia các sự kiện diễu binh, diễu hành lớn của đất nước.

Tháng 5-2026, chị Ngân được kết nạp Đảng; tháng 8-2026, chị đảm nhiệm vị trí khối trưởng Khối Nữ du kích miền Nam tại chương trình “Tổ quốc trong tim” diễn ra ở TPHCM. Với chị Ngân, học Bác là “cố gắng làm tốt hơn công việc của ngày hôm qua”.

Còn với Trung tá Đặng Văn Hiếu, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Lữ đoàn 167 (Vùng 2 Hải quân), những điều chưa hiểu trong công việc luôn thôi thúc anh tìm đọc tài liệu, trao đổi, học hỏi từ đồng đội.

Nhiều sáng kiến của anh ra đời từ chính những vướng mắc trong quá trình làm việc, giúp tiết kiệm thời gian, công sức. Những kinh nghiệm tích lũy được anh tận tình chia sẻ với đồng đội, để mỗi người thêm vững tay nghề, góp phần bảo đảm an toàn cho những chuyến tàu làm nhiệm vụ giữa biển khơi.

Mỗi ngày 1.000 đồng nâng bước con ngư dân đến trường

Mỗi ngày làm việc, từng cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, Vùng 2 Hải quân dành dụm, tự nguyện đóng góp cho phong trào “Mỗi ngày 1.000 đồng nâng bước con ngư dân đến trường”. Khoản dành dụm tuy nhỏ nhưng được góp chung và duy trì dài lâu đã trở thành nguồn hỗ trợ thiết thực, động viên con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục con đường học tập.

Trong năm 2026, từ phong trào này, đơn vị đã hỗ trợ, đỡ đầu 5 học sinh là con ngư dân với tổng số tiền gần 100 triệu đồng. Từ việc thực hành tiết kiệm theo lời Bác, những người lính đã tạo thêm động lực đến trường cho trẻ em vùng biển.

Sự quan tâm, sẻ chia với người dân còn được vun đắp từ những bữa ăn sáng gần gũi, thân tình. Tại các buổi ăn sáng ấm áp, cởi mở, cán bộ Bộ Tư lệnh TPHCM, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ đội Biên phòng TPHCM và lãnh đạo địa phương cùng trò chuyện, động viên ngư dân.

Bên bàn ăn, những khó khăn trong mỗi chuyến ra khơi, vướng mắc về quy định khai thác thủy sản; về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) được bà con giãi bày với lực lượng chức năng.

Tình cảm ấy còn được bồi đắp qua những chuyến tàu vượt sóng, giành giật sự sống cho ngư dân gặp nạn giữa biển khơi. Trong năm 2026, Vùng Cảnh sát biển 3 đã cứu 215 thuyền viên, cứu kéo 4 phương tiện gặp nạn trên biển.

Qua khảo sát việc thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” tại Bộ Tư lệnh TPHCM, đồng chí Phạm Thị Thiểm, Phó Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương, ghi nhận việc học tập, thực hành theo Bác được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, gắn trách nhiệm của quân đội với nguyện vọng của nhân dân. Từ những đồng tiền dành dụm giúp trẻ em đến trường đến hành trình đưa đồng đội đã hy sinh trở về, những người lính đang làm theo lời Bác bằng tình thương và trách nhiệm, tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

MẠNH THẮNG