Khởi tố 37 người trong đường dây mua bán hóa đơn gần 20.000 tỷ đồng

Công an TPHCM mở rộng điều tra đường dây thành lập 326 công ty "ma", xuất trái phép hơn 178.000 hóa đơn GTGT với tổng doanh số gần 20.000 tỷ đồng.

Ngày 23-9, Phòng Tham mưu (PV01), Công an TPHCM cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TPHCM về tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm kinh tế, trốn thuế và buôn lậu, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã xác lập chuyên án đấu tranh với hành vi phát hành, mua bán trái phép hóa đơn.

Công an TPHCM khởi tố thêm 25 bị can, nâng tổng số bị can khởi tố lên 37 người. Ảnh: CA

Qua điều tra chuyên án liên quan đến Công ty Thái Hưng và 34 doanh nghiệp, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM xác định Lê Văn Hiền (sinh năm 1984, cư trú tại phường Tân Sơn Nhì) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Tháng 4-2026, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về tội “Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”.

Mở rộng truy xét, cơ quan điều tra xác định từ tháng 12-2021 đến tháng 10-2025, Hiền cùng đồng phạm đã thành lập và mua lại 326 pháp nhân công ty “ma”. Thông qua những công ty này, các đối tượng đã xuất, bán trái phép 178.357 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho 17.612 doanh nghiệp, đơn vị.

Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ chưa thuế ghi trên hóa đơn là 18.328 tỷ đồng; tiền thuế GTGT là 1.585 tỷ đồng; tổng doanh số ghi trên hóa đơn lên đến 19.913 tỷ đồng.

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố Lê Văn Hiền. Ảnh: CA

Ngày 16-9-2026, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội “Trốn thuế”; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam thêm 25 bị can về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế”.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố tổng cộng 37 bị can. Ban chuyên án tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Qua vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tuyệt đối không mua bán, sử dụng hóa đơn "khống". Mọi hoạt động phải gắn với giao dịch hàng hóa, dịch vụ thực tế; chủ động rà soát pháp lý đối tác. Kiểm tra kỹ tính pháp lý của hóa đơn đầu vào, tránh nguy cơ bị xử lý thuế hoặc chịu trách nhiệm hình sự do sử dụng hóa đơn từ các công ty "ma"; tăng cường tố giác khi phát hiện dấu hiệu thành lập doanh nghiệp "ma", mua bán pháp nhân hoặc giao dịch hóa đơn bất thường.

NGUYỄN TÂN