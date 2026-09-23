Không được giữ tài sản của công ty để trừ nợ lương

* Bạn đọc Nguyễn Thị Ngọc (phường Tân Phong, TPHCM): Tôi bị công ty nợ lương, vậy khi nghỉ việc tôi có được giữ lại máy tính để bàn được cấp để cấn trừ không?

* Luật sư Vũ Duy Nam (Đoàn Luật sư TPHCM): Việc công ty còn nợ tiền lương không đương nhiên làm phát sinh quyền cho người lao động được giữ tài sản thuộc sở hữu của công ty.

Theo Điều 129 Bộ luật Lao động 2019, người lao động phải bồi thường nếu làm hư hỏng, làm mất dụng cụ, thiết bị hoặc tài sản được cấp. Máy tính được công ty giao để làm việc thì bạn phải quản lý, bảo quản. Khi nghỉ việc, bạn bàn giao, hoàn trả và nên đề nghị công ty lập biên bản.

Cùng lúc đó, bạn đề nghị công ty ký xác nhận công nợ, trả phần lương mà công ty còn thiếu cho bạn. Nếu công ty không thanh toán hoặc hai bên không thể thỏa thuận được thì bạn có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

TRUNG NGUYÊN