Bạn đọc

Không được giữ tài sản của công ty để trừ nợ lương

SGGP

* Bạn đọc Nguyễn Thị Ngọc (phường Tân Phong, TPHCM): Tôi bị công ty nợ lương, vậy khi nghỉ việc tôi có được giữ lại máy tính để bàn được cấp để cấn trừ không?

* Luật sư Vũ Duy Nam (Đoàn Luật sư TPHCM): Việc công ty còn nợ tiền lương không đương nhiên làm phát sinh quyền cho người lao động được giữ tài sản thuộc sở hữu của công ty.

Theo Điều 129 Bộ luật Lao động 2019, người lao động phải bồi thường nếu làm hư hỏng, làm mất dụng cụ, thiết bị hoặc tài sản được cấp. Máy tính được công ty giao để làm việc thì bạn phải quản lý, bảo quản. Khi nghỉ việc, bạn bàn giao, hoàn trả và nên đề nghị công ty lập biên bản.

Cùng lúc đó, bạn đề nghị công ty ký xác nhận công nợ, trả phần lương mà công ty còn thiếu cho bạn. Nếu công ty không thanh toán hoặc hai bên không thể thỏa thuận được thì bạn có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

TRUNG NGUYÊN

Từ khóa

giữ tài sản trừ nợ lương người lao động nghỉ việc bồi thường

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn