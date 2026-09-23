Kịp thời xử lý những hành xử lệch chuẩn trên không gian mạng

Gần đây, liên tiếp các hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, vu khống hoặc công khai dữ liệu cá nhân của người khác trên mạng xã hội bị xử lý nghiêm.

Chiều 17-9, nhóm người thân của Nguyễn Thị Ngọc Ánh kéo đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt (phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) quay video, phát livestream, lớn tiếng chửi bới và đưa ra thông tin sai sự thật về việc bác sĩ chỉ định bỏ thai dị tật (thực tế là cô gái đã nói dối chuyện mang thai). Hai ngày sau, sáu người gồm cha mẹ ruột, cha mẹ chồng, bác và thím của Ánh cùng bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Cùng tháng 9, tại Ninh Bình, Công an phường Tam Điệp xử phạt bà B.A.Đ. 12,5 triệu đồng vì dùng chế độ ẩn danh đăng bài viết vu khống, xúc phạm người khác trên nhóm Facebook.

Ngày 16-9, Công an phường Thành Sen (Hà Tĩnh) xử phạt bà N.T.M.T. 20 triệu đồng vì tự tiện đăng hình ảnh căn cước điện tử của người khác lên Facebook, theo điểm b, khoản 2, Điều 50 Nghị định 330/2026/NĐ-CP về xử phạt trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Theo Thạc sĩ, luật sư Lê Kiên Lương (Giám đốc Công ty Luật Thiên Hương, Đoàn luật sư TPHCM), trong vụ việc ở Phú Thọ, do thực hiện hành vi gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và đình trệ hoạt động công cộng nên nhóm người tham gia bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hai vụ việc sau thuộc trách nhiệm hành chính, nhưng mức phạt không nhỏ và người đăng bài bị buộc phải gỡ bỏ nội dung vi phạm. Điều này thể hiện sự kịp thời của cơ quan chức năng và trách nhiệm người dùng mở rộng đến những hành vi cố ý lan truyền thông tin mà họ biết rõ là sai sự thật, hoặc lan truyền thông tin gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm luật Luật An ninh mạng.

Pháp luật không chấp nhận những lý do cảm tính để biện minh cho những hành vi cố ý lan truyền, tung tin sai sự thật mà xét căn cứ pháp lý để đăng tải và hành vi ấy có xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân hay tổ chức hay không. Chỉ một cú nhấp chuột thiếu suy nghĩ cũng có thể kéo theo hậu quả pháp lý nghiêm trọng và ngay lập tức phải trả giá.

Do đó, việc tuân thủ pháp luật trên môi trường số là yêu cầu tất yếu để xây dựng không gian mạng lành mạnh, an toàn và văn minh.

LOAN PHƯƠNG