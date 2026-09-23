Vụ án sản xuất, buôn bán sữa giả: Bị cáo cắt giảm nguyên liệu để tăng lợi nhuận

Chiều 23-9, phiên tòa xét 29 bị cáo trong vụ sản xuất, buôn bán hơn 400 lô sữa giả tiếp tục phần xét hỏi để làm rõ thêm về động cơ trong quá trình tổ chức kinh doanh đối với nhóm bị cáo đứng đầu.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2019 đến năm 2025, Vũ Mạnh Cường (cổ đông Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và Giám đốc Công ty Dược Quốc tế) cùng Hoàng Mạnh Hà (cổ đông Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) thành lập nhiều công ty và thông qua các doanh nghiệp này, 2 bị cáo tổ chức sản xuất, phân phối và tiêu thụ 426 lô sản phẩm sữa được cơ quan giám định kết luận là hàng giả, có giá trị hơn 54 tỷ đồng. Các bị cáo thu lợi bất chính 39,5 tỷ đồng. Cả 2 bị cáo này cũng để ngoài sổ sách số tiền hơn 1.000 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước là 100 tỷ đồng.

Bị cáo Vũ Mạnh Cường trả lời hội đồng xét xử tại phiên tòa buổi chiều 23-9. Ảnh: NGUYÊN HỒNG

Trong phần xét hỏi tại phiên tòa chiều cùng ngày, bị cáo Vũ Mạnh Cường lúc đầu không thừa nhận việc “vì mục đích giảm chi phí, tăng lợi nhuận, bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới cắt giảm, thay đổi thành phần, hàm lượng nguyên liệu so với công bố sản phẩm”.

Tuy nhiên, sau khi được chủ tọa phiên tòa phân tích việc cắt giảm, thay đổi thành phần, hàm lượng là để tăng lợi nhuận là có mục đích cụ thể, lúc này, bị cáo Cường đã thừa nhận hành vi.

Bị cáo Hoàng Mạnh Hà tại phiên tòa. Ảnh: NGUYỄN HỒNG

Bị cáo Vũ Mạnh Cường cũng khai, quá trình xin cấp đăng ký bản công bố sản phẩm và xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm, đã bàn bạc, thống nhất với Hoàng Mạnh Hà để chi tiền ngoài quy định cho Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hòa Bình trước đây (nay là Phú Thọ) và Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Hà Nội.

Cũng tại phần xét hỏi, bị cáo Vũ Mạnh Cường đã thừa nhận lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để che giấu lợi nhuận, trốn tránh nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Chiều cùng ngày, bị cáo Vũ Mạnh Cường cho biết gia đình đã nộp khắc phục được 2,4 tỷ đồng.

Quá trình xét hỏi còn làm rõ, bị cáo Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà đã bàn bạc, thống nhất chi tiền để nhờ người quen, trung gian giới giúp đỡ khi cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra các nhà máy sản xuất của 2 bị cáo. Tuy nhiên, ban đầu Vũ Mạnh Cường không thừa nhận đã sử dụng 150.000USD để đưa cho ai, nhưng sau khi bị chủ tọa truy vấn, bị cáo mới khai, “dự kiến” đưa cho Phạm Gia Khải (là bạn của Hoàng Mạnh Hà) để tiếp tục nhờ người khác làm trung gian giúp đỡ, trong đó có bị cáo Nguyễn Văn Hòa (cựu Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Phúc Yên).

ĐỖ TRUNG