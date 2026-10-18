Pháp luật

Khởi tố bị can Sun Yupeng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”

SGGPO

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố, bắt tạm giam Sun Yupeng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, do tự ý sử dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để kinh doanh táo đỏ.

Ngày 18-10, Phòng Tham mưu (PV01) cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và mệnh lệnh của Ban Giám đốc Công an TPHCM về cao điểm đấu tranh xử lý tội phạm sở hữu trí tuệ, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TPHCM phát hiện Sun Yupeng (Tôn Bằng) kinh doanh táo đỏ mang nhãn hiệu “Hằng Du Mục”.

Video: Công an TPHCM khởi tố bị can và bắt tạm giam Sun Yupeng

Theo Công an TPHCM, Sun Yupeng là chồng cũ của Nguyễn Thị Thái Hằng (TikToker Hằng Du Mục).

Nhãn hiệu “Hằng Du Mục” đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho ông Nguyễn Công Hảo, Giám đốc Công ty TNHH Hằng Du Mục. Ông Hảo giao cho con ruột là Nguyễn Thị Thái Hằng kinh doanh qua ứng dụng TikTok.

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Công an TPHCM khởi tố, bắt Sun Yupeng. Ảnh: CATP

Từ năm 2022, Sun Yupeng cùng Nguyễn Thị Thái Hằng nhập khẩu, kinh doanh táo đỏ. Sun Yupeng biết rõ ông Nguyễn Công Hảo là chủ sở hữu nhãn hiệu và bản thân không được phép tự ý sử dụng hoặc chuyển giao cho bên thứ ba. Sau khi ly hôn, Sun Yupeng thành lập Công ty Dịch Dương để kinh doanh riêng táo đỏ thương hiệu “Hằng Du Mục” khi chưa được sự đồng ý của chủ nhãn hiệu.

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Số lượng lớn táo đỏ bị Công an TPHCM thu giữ. Ảnh: CATP

Khám xét kho hàng Công ty Dịch Dương tại đường Tân Sơn, phường Tân Sơn do Sun Yupeng làm đại diện pháp luật, Công an TPHCM phát hiện 28.794 kg táo đỏ xuất xứ Trung Quốc, không có hóa đơn chứng từ, trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng.

Phòng PC03 đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Sun Yupeng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo khoản 2 Điều 226 Bộ luật Hình sự.

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NGUYỄN TÂN

Từ khóa

Hằng Du Mục Bắt Công An Công An TPHCM Tôn Bằng

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