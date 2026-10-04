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Bắt 2 thanh niên cướp giật iPhone 16 ở phường Bến Thành

SGGPO

Ngày 4-10, Công an phường Bến Thành phối hợp các đơn vị thuộc Công an TPHCM lập hồ sơ xử lý L.V.H. và N.T.Đ. (cùng sinh năm 2009) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

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H. và Đ. tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Khoảng 5 giờ cùng ngày, trước nhà số 242 đường Đề Thám (phường Bến Thành, TPHCM) xảy ra vụ cướp giật tài sản là 1 điện thoại iPhone 16 Pro Max.

Nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an phường Bến Thành chỉ đạo lực lượng phối hợp các đơn vị thuộc Công an TPHCM khẩn trương truy xét.

Khoảng 10 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện 2 nam thanh niên và phương tiện nghi vấn tại phường Dĩ An (TPHCM) nên kiểm tra, đưa về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh khai thác, hai nghi phạm thừa nhận đã thực hiện vụ cướp giật nói trên. Trong đó, H. là người điều khiển xe máy, Đ. ngồi sau trực tiếp ra tay giật tài sản.

Tổ công tác truy theo dấu vết, xác định chiếc điện thoại bị cướp giật đã được mang đến một cửa hàng điện thoại tại phường Linh Xuân (TPHCM) nên làm việc với người liên quan, thu hồi chiếc điện thoại.

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NGUYỄN TÂN

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Cướp Giật Phường Bến Thành iPhone Cướp Giật iPhone Công An TPHCM

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