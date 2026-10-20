Không khí lạnh sắp ảnh hưởng Bắc bộ, Nam bộ mưa dông rải rác

Chiều 20-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, ngày mai 21-10, không khí lạnh yếu sẽ bổ sung xuống phía Bắc, gây mưa rào rải rác tại Đông Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế.

Hà Nội bắt đầu có mây, sắp đón không khí lạnh yếu. Ảnh: PHÚC HẬU

Trong hôm nay, Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế vẫn nắng ráo, chiều tối và đêm sẽ có mưa vài nơi. Từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam bộ có nhiều mây, có mưa rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng - thủy văn dự báo, do không khí lạnh có cường độ yếu và di chuyển lệch Đông, từ chiều 21-10, ở vùng biển Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió sẽ mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2-4m, biển động, gây nguy hiểm cho tàu thuyền và các hoạt động hàng hải.

Trên đất liền, không khí lạnh kết hợp với trường gió Đông đến Đông Nam ở độ cao 1.500-5.000m gây mưa rào, có nơi có dông tại Đông Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế. Nhiệt độ tại các khu vực này giảm nhẹ 1-2 độ C trong ngày 21 và 22-10, sau đó tăng dần vào những ngày cuối tuần.

Tại khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam bộ, nhiễu động trong đới gió Đông suy yếu dần nhưng mưa dông vẫn xuất hiện rải rác trong ngày 21 và 22-10. Lâm Đồng và Nam bộ có thể xuất hiện mưa to cục bộ vào chiều và tối trong 2 ngày tới. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp. Từ ngày 23-10, mưa tại khu vực này giảm, chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi.

PHÚC VĂN