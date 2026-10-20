Xã hội

Không khí lạnh sắp ảnh hưởng Bắc bộ, Nam bộ mưa dông rải rác

SGGPO

Chiều 20-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, ngày mai 21-10, không khí lạnh yếu sẽ bổ sung xuống phía Bắc, gây mưa rào rải rác tại Đông Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế.

IMG_2073.jpeg
Hà Nội bắt đầu có mây, sắp đón không khí lạnh yếu. Ảnh: PHÚC HẬU

Trong hôm nay, Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế vẫn nắng ráo, chiều tối và đêm sẽ có mưa vài nơi. Từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam bộ có nhiều mây, có mưa rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng - thủy văn dự báo, do không khí lạnh có cường độ yếu và di chuyển lệch Đông, từ chiều 21-10, ở vùng biển Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió sẽ mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2-4m, biển động, gây nguy hiểm cho tàu thuyền và các hoạt động hàng hải.

Trên đất liền, không khí lạnh kết hợp với trường gió Đông đến Đông Nam ở độ cao 1.500-5.000m gây mưa rào, có nơi có dông tại Đông Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế. Nhiệt độ tại các khu vực này giảm nhẹ 1-2 độ C trong ngày 21 và 22-10, sau đó tăng dần vào những ngày cuối tuần.

Tại khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam bộ, nhiễu động trong đới gió Đông suy yếu dần nhưng mưa dông vẫn xuất hiện rải rác trong ngày 21 và 22-10. Lâm Đồng và Nam bộ có thể xuất hiện mưa to cục bộ vào chiều và tối trong 2 ngày tới.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp. Từ ngày 23-10, mưa tại khu vực này giảm, chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi.

Tin liên quan
PHÚC VĂN

Từ khóa

không khí lạnh dự báo thời tiết Bắc bộ mưa dông Nam bộ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn