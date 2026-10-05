Không khí lạnh về Bắc bộ, Nam bộ còn mưa chiều tối

Sáng 5-10, không khí lạnh đã về đến Hà Nội, gây mưa nhỏ, trời se lạnh. Trung bộ được cảnh báo có mưa to; TPHCM và các nơi khác ở Nam bộ tiếp tục có mưa rào vào chiều và đêm.