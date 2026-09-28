Không khí lạnh sắp ảnh hưởng Bắc bộ

Không khí lạnh sẽ ảnh hưởng Bắc bộ từ đêm 30-9, tăng cường mạnh thêm vào ngày 4 và 5-10, sau đó mở rộng xuống Trung bộ.

Chiều tối 28-9, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, từ nay đến 30-9, Bắc bộ và Trung bộ phổ biến ít mưa, ban ngày có nắng, có nơi nắng nóng trên 35 độ C.

Tại Tây Nguyên và Nam bộ, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Chiều 28-9, Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ 35 độ C. Ảnh: PHÚC HẬU

Từ đêm 30-9, Bắc bộ sẽ chịu ảnh hưởng của một bộ phận không khí lạnh yếu và lệch Đông. Khu vực này có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ trong ngày 1 và 2-10 có xu hướng giảm 2-4 độ C so với ngày 28-9.

Khoảng từ đêm 4 đến ngày 5-10, khối không khí lạnh có khả năng tăng cường mạnh hơn. Thời tiết Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có những thay đổi rõ rệt. Mưa tăng lên, cục bộ có nơi mưa to và nhiệt độ tiếp tục giảm.

Từ đêm 5 và ngày 6-10, mưa có khả năng mở rộng xuống khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi.

PHÚC VĂN