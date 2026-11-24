Lần đầu tiên, tỉnh Gia Lai phối hợp với Hiệp hội Thể thao Cộng đồng Pháp ngữ (AFS) tổ chức hoạt động trải nghiệm môn thể thao độc đáo “Đi bộ dưới nước ven biển” (Longe-Côte) tại Việt Nam.