Kiểm tra đột xuất, test ma túy tài xế đường dài

Ngày 3-10, Đội CSGT số 4 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai ra quân đột xuất kiểm tra, xét nghiệm ma túy và các chất kích thích đối với tài xế tại Bến xe Trung tâm Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai).

