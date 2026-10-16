“Lá dừa nước” khổng lồ sắp lộ diện giữa trung tâm TPHCM

Xuyên đêm đưa kết cấu 3.400 tấn lên sà lan
Sau nhiều tháng tính toán phương án kỹ thuật, nghiên cứu điều kiện thủy văn, đêm 15-10, các đơn vị thi công hạ thủy kết cấu cầu tại khu vực Nhà máy Đại Dũng. Lực lượng chuyên trách được bố trí phân luồng, bảo đảm an toàn.
Tiếp nhận tổ hợp kết cấu là sà lan chuyên dụng có trọng tải toàn phần hơn 14.000 tấn, dài hơn 100m, rộng 36m, mớn nước 6,1m. Trước giờ hạ thủy, sà lan được đưa vào vị trí, neo giữ chắc chắn và kết nối với cầu cảng bằng hệ thống cầu dẫn để xe tự hành đa trục SPMT di chuyển lên boong.
Hệ thống SPMT di chuyển từng đoạn ngắn để đội kỹ thuật kiểm tra cao độ, độ nghiêng và độ ổn định của sà lan trước khi tiếp tục.
Khâu khó nhất là giữ cân bằng khi sà lan tiếp nhận tải trọng hàng ngàn tấn. Hệ thống bơm nước dằn hoạt động liên tục, phối hợp với từng bước di chuyển của dàn xe.
Các kỹ sư liên tục theo dõi cao độ, độ nghiêng, mớn nước và đối chiếu với tính toán thiết kế. Mỗi lần điều chỉnh đều được thông báo qua bộ đàm để các đội trên bờ và trên sà lan phối hợp thực hiện.
Sau khoảng 4 giờ, toàn bộ tổ hợp kết cấu vào đúng vị trí. Hệ thống thủy lực của SPMT hạ xuống, đặt kết cấu lên 50 trụ kê bằng thép và bê tông bố trí sẵn trên boong để phân bổ tải trọng.
Đến 2 giờ 15 sáng 16-10, công tác hạ thủy cơ bản hoàn thành.
Chứng kiến thời điểm hạ thủy thành công, ông Nguyễn Văn Anh, Giám đốc dự án cầu đi bộ thuộc Công ty Đại Dũng, xúc động: “Chưa bao giờ tôi trải qua những cảm xúc dâng trào như thế này, từ hồi hộp, lo lắng đến bùng nổ”.
Theo ông Anh, Công ty Đại Dũng đã thực hiện nhiều dự án lớn trong và ngoài nước, nhưng công trình này có ý nghĩa đặc biệt bởi dành tặng cộng đồng, được lãnh đạo chủ đầu tư Nutifood và Công ty Đại Dũng dành nhiều tâm huyết.
Theo các kỹ sư, thời điểm lo lắng nhất là khi những bánh xe SPMT đầu tiên lăn lên sà lan. Tải trọng lớn tác động lên cầu cảng và sà lan, cùng phản lực của nước, đòi hỏi mọi tính toán phải chính xác để bảo đảm cân bằng.
“Vượt qua được thời điểm đó, nhìn hệ thống SPMT từng bước di chuyển, đưa toàn bộ kết cấu cầu lên sà lan an toàn, tôi thực sự xúc động”, ông Nguyễn Văn Anh chia sẻ.
Hành trình 124km về trung tâm TPHCM
Theo kế hoạch, sáng 18-10, đoàn lai dắt sẽ rời cảng Đông Xuyên, bắt đầu hành trình 124km về trung tâm TPHCM.
Một tàu kéo công suất lớn đảm nhiệm lực kéo chính, hai tàu lai dắt áp mạn điều chỉnh hướng đi và một tàu kéo dự phòng túc trực suốt hành trình. Các phương tiện lưu thông trên tuyến luồng phải tuân thủ hướng dẫn điều tiết, bảo đảm an toàn cho đoàn lai dắt.
Quá trình vận chuyển đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị thi công và các cơ quan, lực lượng chức năng. Đoàn sà lan chỉ di chuyển vào ban ngày, neo đậu vào ban đêm.
Dự kiến chiều 19-10, sà lan đến khu vực neo đậu phía bờ Thủ Thiêm, chờ triển khai công tác hợp long theo kế hoạch vào ngày 21-10.
Lấy cảm hứng từ lá dừa nước gắn liền với vùng đất Nam bộ, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn do Nutifood tài trợ được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc mới của TPHCM, nơi người dân và du khách dạo bước, ngắm sông và trải nghiệm thành phố từ một góc nhìn khác.