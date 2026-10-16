“Lá dừa nước” khổng lồ sắp lộ diện giữa trung tâm TPHCM

Rạng sáng 16-10, kết cấu vòm thép cùng hệ khung đỡ nặng 3.400 tấn của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã được đưa lên sà lan chuyên dụng tại cảng Đông Xuyên (phường Rạch Dừa, TPHCM), chuẩn bị cho hành trình về trung tâm thành phố.

Kết cấu vòm thép cầu đi bộ qua sông Sài Gòn trên hệ giá đỡ chuyên dụng tại bến cảng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Xuyên đêm đưa kết cấu 3.400 tấn lên sà lan

Sau nhiều tháng tính toán phương án kỹ thuật, nghiên cứu điều kiện thủy văn, đêm 15-10, các đơn vị thi công hạ thủy kết cấu cầu tại khu vực Nhà máy Đại Dũng. Lực lượng chuyên trách được bố trí phân luồng, bảo đảm an toàn.

Lúc 22 giờ ngày 15-10, hệ thống xe tự hành đa trục SPMT bắt đầu đưa tổ hợp kết cấu cầu và khung đỡ lên sà lan. Hệ thống bơm nước dằn hoạt động liên tục để giữ cân bằng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tiếp nhận tổ hợp kết cấu là sà lan chuyên dụng có trọng tải toàn phần hơn 14.000 tấn, dài hơn 100m, rộng 36m, mớn nước 6,1m. Trước giờ hạ thủy, sà lan được đưa vào vị trí, neo giữ chắc chắn và kết nối với cầu cảng bằng hệ thống cầu dẫn để xe tự hành đa trục SPMT di chuyển lên boong.

Hệ thống SPMT di chuyển từng đoạn ngắn để đội kỹ thuật kiểm tra cao độ, độ nghiêng và độ ổn định của sà lan trước khi tiếp tục.

Khâu khó nhất là giữ cân bằng khi sà lan tiếp nhận tải trọng hàng ngàn tấn. Hệ thống bơm nước dằn hoạt động liên tục, phối hợp với từng bước di chuyển của dàn xe.

Kỹ sư sử dụng bộ đàm phối hợp điều hành quá trình đưa kết cấu cầu lên sà lan. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Các kỹ sư liên tục theo dõi cao độ, độ nghiêng, mớn nước và đối chiếu với tính toán thiết kế. Mỗi lần điều chỉnh đều được thông báo qua bộ đàm để các đội trên bờ và trên sà lan phối hợp thực hiện.

Sau khoảng 4 giờ, toàn bộ tổ hợp kết cấu vào đúng vị trí. Hệ thống thủy lực của SPMT hạ xuống, đặt kết cấu lên 50 trụ kê bằng thép và bê tông bố trí sẵn trên boong để phân bổ tải trọng.

Đến 2 giờ 15 sáng 16-10, công tác hạ thủy cơ bản hoàn thành.

Toàn bộ kết cấu vòm thép và hệ khung đỡ, tổng trọng lượng 3.400 tấn, đã được đưa lên sà lan. Hệ thống bơm nước dằn tiếp tục hoạt động để giữ cân bằng, chuẩn bị cố định kết cấu trước hành trình lai dắt. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chứng kiến thời điểm hạ thủy thành công, ông Nguyễn Văn Anh, Giám đốc dự án cầu đi bộ thuộc Công ty Đại Dũng, xúc động: “Chưa bao giờ tôi trải qua những cảm xúc dâng trào như thế này, từ hồi hộp, lo lắng đến bùng nổ”.

Theo ông Anh, Công ty Đại Dũng đã thực hiện nhiều dự án lớn trong và ngoài nước, nhưng công trình này có ý nghĩa đặc biệt bởi dành tặng cộng đồng, được lãnh đạo chủ đầu tư Nutifood và Công ty Đại Dũng dành nhiều tâm huyết.

Pháo hoa rực sáng trên khối kết cấu vòm thép. Các kỹ sư, công nhân và đại diện đơn vị thi công chia sẻ niềm vui sau nhiều giờ làm việc xuyên đêm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo các kỹ sư, thời điểm lo lắng nhất là khi những bánh xe SPMT đầu tiên lăn lên sà lan. Tải trọng lớn tác động lên cầu cảng và sà lan, cùng phản lực của nước, đòi hỏi mọi tính toán phải chính xác để bảo đảm cân bằng.

“Vượt qua được thời điểm đó, nhìn hệ thống SPMT từng bước di chuyển, đưa toàn bộ kết cấu cầu lên sà lan an toàn, tôi thực sự xúc động”, ông Nguyễn Văn Anh chia sẻ.

Công tác đưa kết cấu cầu lên sà lan được theo dõi, kiểm soát chặt chẽ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Hành trình 124km về trung tâm TPHCM

Theo kế hoạch, sáng 18-10, đoàn lai dắt sẽ rời cảng Đông Xuyên, bắt đầu hành trình 124km về trung tâm TPHCM.

Sà lan chở kết cấu vòm thép dự kiến rời cảng Đông Xuyên vào sáng 18-10. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Một tàu kéo công suất lớn đảm nhiệm lực kéo chính, hai tàu lai dắt áp mạn điều chỉnh hướng đi và một tàu kéo dự phòng túc trực suốt hành trình. Các phương tiện lưu thông trên tuyến luồng phải tuân thủ hướng dẫn điều tiết, bảo đảm an toàn cho đoàn lai dắt.

Quá trình vận chuyển đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị thi công và các cơ quan, lực lượng chức năng. Đoàn sà lan chỉ di chuyển vào ban ngày, neo đậu vào ban đêm.

Theo kế hoạch, sà lan chở khối kết cấu 3.400 tấn sẽ qua vịnh Ghềnh Rái và các sông Dinh, Thị Vải, Lòng Tàu, Nhà Bè để vào sông Sài Gòn. Để bảo đảm an toàn, đoàn lai dắt chỉ di chuyển ban ngày, neo đậu ban đêm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Dự kiến chiều 19-10, sà lan đến khu vực neo đậu phía bờ Thủ Thiêm, chờ triển khai công tác hợp long theo kế hoạch vào ngày 21-10.

Lấy cảm hứng từ lá dừa nước gắn liền với vùng đất Nam bộ, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn do Nutifood tài trợ được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc mới của TPHCM, nơi người dân và du khách dạo bước, ngắm sông và trải nghiệm thành phố từ một góc nhìn khác.

THANH CHIÊU - HOÀNG HÙNG