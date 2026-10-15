Chuẩn bị đưa vòm thép cầu đi bộ qua sông Sài Gòn xuống sà lan trong đêm

Tối 15-10, tại Nhà máy Đại Dũng (phường Rạch Dừa, TPHCM), các đơn vị thi công khẩn trương chuẩn bị đưa kết cấu vòm thép cầu đi bộ qua sông Sài Gòn xuống sà lan để vận chuyển về vị trí lắp dựng tại trung tâm TPHCM.

Dưới ánh đèn công trường, hàng chục công nhân, kỹ thuật viên phối hợp kiểm tra, bố trí thiết bị. Phương tiện vận chuyển siêu trường, siêu trọng, hệ thống giá đỡ thép và các thiết bị chuyên dụng được tập kết tại khu vực bến cảng.

Khu vực bến cảng Nhà máy Đại Dũng sáng đèn trong đêm chuẩn bị đưa kết cấu vòm thép cầu đi bộ xuống sà lan. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, kết cấu vòm thép với những đường cong đặc trưng đã được tập kết sát mép nước. Công nhân liên tục kiểm tra thiết bị, dây neo, phương tiện vận chuyển và các vị trí tiếp nhận kết cấu trên sà lan.

Công nhân kiểm tra dây cáp, thiết bị phục vụ việc đưa kết cấu vòm thép xuống sà lan. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Kỹ thuật viên kiểm tra hiện trường, theo dõi công tác chuẩn bị vận chuyển kết cấu cầu tối 15-10. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nhân viên kỹ thuật hướng dẫn công tác chuẩn bị cho tàu lai dắt tại khu vực bến cảng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tàu lai dắt và các thiết bị hỗ trợ được bố trí tại khu vực chuẩn bị đưa kết cấu cầu xuống sà lan. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trên mặt nước, tàu lai dắt cùng các phương tiện hỗ trợ được bố trí để phục vụ quá trình đưa kết cấu cầu xuống sà lan và vận chuyển về công trường. Đây là công đoạn quan trọng trước khi kết cấu vòm thép được vận chuyển về vị trí lắp dựng, kết nối đôi bờ sông Sài Gòn.

Kết cấu vòm thép cầu đi bộ cùng hệ thống giá đỡ, thiết bị chuyên dụng tại bến cảng tối 15-10. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phương tiện vận chuyển siêu trường, siêu trọng của Vietranstimex được huy động để di chuyển kết cấu cầu. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Lá cờ Tổ quốc nổi bật trên kết cấu vòm thép trong đêm chuẩn bị vận chuyển. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Hệ thống kết cấu thép phục vụ việc đưa vòm cầu xuống sà lan và vận chuyển về công trường. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo Thông báo số 36811/TB-SXD-QLĐT ngày 13-10-2026 của Sở Xây dựng TPHCM, từ 13 giờ đến 19 giờ ngày 19-10, luồng đường thủy tại khu vực thi công cầu chính trên sông Sài Gòn sẽ tạm cấm để đoàn sà lan chở kết cấu vòm thép vào vị trí, neo giữ tại công trường. Tiếp đó, trong hai ngày 21 và 22-10, luồng đường thủy tại khu vực này tiếp tục tạm cấm từ 2 giờ đến 18 giờ mỗi ngày, phục vụ việc xoay sà lan, nâng hạ, định vị và hợp long kết cấu chính. Sở Xây dựng TPHCM yêu cầu các phương tiện thủy lưu thông qua khu vực thi công tuân thủ hướng dẫn của trạm điều tiết và hệ thống báo hiệu đường thủy, bảo đảm an toàn trong thời gian triển khai công trình.

HOÀNG HÙNG - THANH CHIÊU