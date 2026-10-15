Chuẩn bị đưa vòm thép cầu đi bộ qua sông Sài Gòn xuống sà lan trong đêm

Dưới ánh đèn công trường, hàng chục công nhân, kỹ thuật viên phối hợp kiểm tra, bố trí thiết bị. Phương tiện vận chuyển siêu trường, siêu trọng, hệ thống giá đỡ thép và các thiết bị chuyên dụng được tập kết tại khu vực bến cảng.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, kết cấu vòm thép với những đường cong đặc trưng đã được tập kết sát mép nước. Công nhân liên tục kiểm tra thiết bị, dây neo, phương tiện vận chuyển và các vị trí tiếp nhận kết cấu trên sà lan.
Trên mặt nước, tàu lai dắt cùng các phương tiện hỗ trợ được bố trí để phục vụ quá trình đưa kết cấu cầu xuống sà lan và vận chuyển về công trường. Đây là công đoạn quan trọng trước khi kết cấu vòm thép được vận chuyển về vị trí lắp dựng, kết nối đôi bờ sông Sài Gòn.
Theo Thông báo số 36811/TB-SXD-QLĐT ngày 13-10-2026 của Sở Xây dựng TPHCM, từ 13 giờ đến 19 giờ ngày 19-10, luồng đường thủy tại khu vực thi công cầu chính trên sông Sài Gòn sẽ tạm cấm để đoàn sà lan chở kết cấu vòm thép vào vị trí, neo giữ tại công trường.
Tiếp đó, trong hai ngày 21 và 22-10, luồng đường thủy tại khu vực này tiếp tục tạm cấm từ 2 giờ đến 18 giờ mỗi ngày, phục vụ việc xoay sà lan, nâng hạ, định vị và hợp long kết cấu chính.
Sở Xây dựng TPHCM yêu cầu các phương tiện thủy lưu thông qua khu vực thi công tuân thủ hướng dẫn của trạm điều tiết và hệ thống báo hiệu đường thủy, bảo đảm an toàn trong thời gian triển khai công trình.