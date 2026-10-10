Sức sống cơ sở

Chuyển động xã phường

Lãnh đạo xã Long Hải thăm, chúc mừng đồng bào Khmer dịp Lễ Sen Dolta năm 2026

SGGPO

Ngày 10-10, lãnh đạo xã Long Hải (TPHCM) thăm, chúc mừng và trao quà đến đồng bào Khmer tại ấp Hải Phong 1, nhân dịp Lễ Sen Dolta năm 2026.

1791619663709_1423070872617887237_1423070872617887237_6679397d1b1d48d9bffb028e1dad333b.jpg
Đại diện lãnh đạo xã Long Hải tặng quà đến đồng bào Khmer nhân dịp Lễ Sen Dolta năm 2026

Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, sản xuất của đồng bào Khmer; đồng thời ghi nhận những chuyển biến tích cực trong đời sống vật chất, tinh thần của bà con thời gian qua.

Nhân dịp Lễ Sen Dolta năm 2026, lãnh đạo xã gửi lời chúc đến các vị sư sãi cùng toàn thể đồng bào Khmer đón lễ vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc. Đồng thời, mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động, sản xuất, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và nâng cao đời sống.

Dịp này, đoàn công tác xã Long Hải đã trao quà tặng đồng bào Khmer tại địa phương.

Tin liên quan
NGUYỄN NAM

Từ khóa

Lễ Sen Dolta UBND xã Long Hải Long Hải Khmer Sư sãi Năm 2026 Ân cần Đầm ấm

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn