Lãnh đạo xã Long Hải thăm, chúc mừng đồng bào Khmer dịp Lễ Sen Dolta năm 2026

Ngày 10-10, lãnh đạo xã Long Hải (TPHCM) thăm, chúc mừng và trao quà đến đồng bào Khmer tại ấp Hải Phong 1, nhân dịp Lễ Sen Dolta năm 2026.

Đại diện lãnh đạo xã Long Hải tặng quà đến đồng bào Khmer nhân dịp Lễ Sen Dolta năm 2026

Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, sản xuất của đồng bào Khmer; đồng thời ghi nhận những chuyển biến tích cực trong đời sống vật chất, tinh thần của bà con thời gian qua.

Nhân dịp Lễ Sen Dolta năm 2026, lãnh đạo xã gửi lời chúc đến các vị sư sãi cùng toàn thể đồng bào Khmer đón lễ vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc. Đồng thời, mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động, sản xuất, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và nâng cao đời sống.

Dịp này, đoàn công tác xã Long Hải đã trao quà tặng đồng bào Khmer tại địa phương.

NGUYỄN NAM