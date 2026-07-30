Văn hóa

Lễ hội Cúng dừa của người Khmer sẽ được tái hiện tại Hà Nội

SGGPO

Lễ hội Cúng dừa (lễ hội Thắk Côn) của đồng bào Khmer sẽ được tái hiện tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội) vào ngày 23-8. Đây là điểm nhấn của chuỗi hoạt động tháng 8 với chủ đề “Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer”, diễn ra từ ngày 1 đến 28-8.

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đang chuẩn bị cho chuỗi hoạt động tháng 8. Ảnh: THU LÊ
Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đang chuẩn bị cho chuỗi hoạt động tháng 8. Ảnh: THU LÊ

Chuỗi hoạt động nhằm giới thiệu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam bộ, đồng thời mang đến không gian trải nghiệm văn hóa cho người dân và du khách.

Tham gia sự kiện có hơn 100 đồng bào thuộc 16 dân tộc đến từ 11 địa phương đang hoạt động thường xuyên tại Làng. Riêng các chương trình điểm nhấn ngày 22 và 23-8 có sự tham gia của khoảng 30 nghệ nhân, diễn viên người Kinh và Khmer đến từ TP Cần Thơ.

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Chủ đề tháng 8 là “Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer”. Ảnh: THU LÊ

Lễ hội Cúng dừa được tái hiện từ 9 giờ đến 10 giờ ngày 23-8. Đây là lễ hội cầu an đặc sắc của đồng bào Khmer Nam bộ, phản ánh tín ngưỡng nông nghiệp truyền thống với ước nguyện mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và cuộc sống bình an. Qua hoạt động này, du khách có dịp tìm hiểu đời sống tinh thần, tín ngưỡng và những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer.

Trong hai ngày 22 và 23-8, chương trình giao lưu “Về miền Tây” cũng sẽ diễn ra với nhiều hoạt động như biểu diễn đờn ca tài tử, dàn nhạc ngũ âm, trống Sa dăm, múa Rom Vông; trải nghiệm giã cốm dẹt, thưởng thức ẩm thực miền Tây và tìm hiểu du lịch Cần Thơ. Du khách có thể giao lưu trực tiếp với các nghệ nhân và khám phá bản sắc văn hóa Khmer ngay tại Hà Nội.

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Nhiều trải nghiệm văn hóa được tổ chức tại Làng trong tháng 8. Ảnh: THU LÊ

Trong tháng 8, không gian văn hóa Khmer sẽ phục vụ khách tham quan với nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật, nghề thủ công và ẩm thực đặc trưng Nam bộ; đồng thời tổ chức các chương trình văn hóa vùng miền, tái hiện đời sống và bản sắc của 16 dân tộc đang sinh hoạt tại Làng.

Chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và 81 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa.

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Chuỗi hoạt động nhằm giới thiệu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam bộ
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Lễ hội Cúng dừa người Khmer Hà Nội Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam văn hóa Khmer Cần Thơ lễ hội Thắk Côn

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