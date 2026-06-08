Hơn 1.000 giảng viên, sinh viên Trà Vinh đồng diễn điệu múa Saravan Khmer Nam Bộ

Sáng 7-6-2026, hơn 1.000 giảng viên, sinh viên Đại học Trà Vinh tham gia đồng diễn múa dân gian Khmer quy mô lớn mang chủ đề "TVU hòa nhịp Saravan – Bừng sáng bản sắc, ghi dấu tự hào", kết hợp xếp hình kỷ niệm 25 năm thành lập Đại học Trà Vinh; đồng thời, trường đang đề xuất và xác lập "Tinh Hoa Việt" ở hạng mục "Tinh hoa Văn hóa Đồng bằng sông Cửu Long 2026".

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chương trình "Đại sứ thương hiệu trên nền tảng số - Vietnam Digital Ambassodor" (VDA) của Tổ chức Xác lập Tinh Hoa Việt trực thuộc Viện Những Vấn đề Phát triển (VIDS), do Đại học Trà Vinh đăng cai tổ chức.

Từ 6 giờ sáng, hơn 1.000 giảng viên, sinh viên có mặt tại khuôn viên sân bóng Đại học Trà Vinh, hòa nhịp cùng giai điệu truyền thông của đồng bào Khmer Nam Bộ. Hoạt động hướng đến đề cử và xác lập "Tinh Hoa Việt" với nội dung "Đồng diễn múa Savaran trên nền nhạc truyền thống Khmer Nam Bộ với đông đảo sinh viên tham gia đến từ Đại học Trà Vinh".

Màn đồng diễn trên nền nhạc truyền thống Khmer Nam Bộ mang tên "Âm vang Đại học Trà Vinh - Đón mừng Đại học Trà Vinh" do nghệ sĩ ưu tú Sang Sết sáng tác, hòa âm phối khí bởi Thạch Hoài Thanh và thạc sĩ Nguyễn Mai Như Ái. Chương trình không chỉ là một cột mốc nghệ thuật đỉnh cao mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, trí tuệ và khát vọng vươn mình của toàn thể giảng viên, sinh viên nhà trường.

Phần 1 - Giao đãi: Tiếng trống Chhay dăm rộn rã phối hợp cùng nhạc cụ dân tộc vang lên mở màn sự kiện đầy năng lượng. 1.000 sinh viên di chuyển ra sân theo các tuyến ngang, dọc và xoay, tạo nên không khí lễ hội sôi động và tràn đầy sức trẻ.

Phần 2 - Cao trào phát triển: Các sinh viên thực hiện các động tác múa Saravan truyền thống một cách thuần thục. Đôi tay giữ thế "Lear" úp nhấp nhô rộn ràng hòa nhịp cùng đôi chân gõ gót, di chuyển linh hoạt theo nhịp điệu của phiên khúc tiếng Khmer. Đội hình chuyển động liên tục từ trên cao, tạo hiệu ứng thị giác như một khối chữ đang "sống".

Phần 3 - Đại kết và Xác lập hình khối: Toàn bộ 1.000 sinh viên tăng cường độ nhấp nhô và nhịp chân, tạo sự rung động toàn khối hình khi nhìn từ trên cao. Cả đội hình nhanh chóng dịch chuyển về các điểm dấu được định vị sẵn trên sân để xác lập thế trận khối số 25 (kỷ niệm mốc son lịch sử của trường) và chữ TVU vững chãi. Toàn khối múa giữ vững đội hình biểu tượng kết hợp hát lời việt để chào mừng sự kiện và kết thúc tác phẩm trong tiếng vỗ tay vang dội.

Thạc sĩ Sơn Kim Hà, giảng viên Trường Ngôn ngữ - Văn hoá - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Nhân văn cho biết: Saravan là một trong ba điệu múa dân gian phổ biến và đặc sắc của đồng bào người Khmer bên cạnh Romvong và Lăm leo. Saravan mang lại một năng lượng vui tươi, rộn ràng, dồn dập và đầy tính ngẫu hứng khác biệt so với nhịp điệu nhẹ nhàng, uyển chuyển theo vòng tròn của Romvong. Đó không chỉ đơn thuần là một điệu múa giải trí mà nó còn là sợi dây kết nối cộng đồng bền chặt, thể hiện tính cách lạc quan, yêu đời và tâm hồn phóng khoáng của người dân Khmer vùng Nam Bộ nói riêng.

Theo thạc sĩ Sơn Kim Hà, việc lựa chọn điệu múa Saravan làm tiết mục đồng diễn để chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập Đại học Trà Vinh mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc, không chỉ đối với nhà trường mà còn đối với cả các sinh viên, học viên đang học tập tại Đại học Trà Vinh và cộng đồng các dân tộc Việt Nam tại tỉnh Vĩnh Long.

Hào hứng tham gia đồng diễn, sinh viên Lý Thị Hồng Dung, lớp Đại học Quản trị văn phòng A khóa 2025 chia sẻ: "Là người đồng bào Khmer, em rất hãnh diện và tự hào khi tham gia đồng diễn điệu múa truyền thống cùng các bạn sinh viên của trường, được góp phần gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống này. Quá trình tập luyện cùng 1.000 bạn tuy có mệt nhưng tụi em gắn kết với nhau hơn bao giờ hết. Sau bao nhiêu ngày tập luyện, khi nhìn thấy sự đồng điệu của tất cả mọi người, em cảm nhận rõ sức mạnh của sự đoàn kết và đây chắc chắn sẽ là dấu ấn thanh xuân rực rỡ nhất trong thời sinh viên của em tại Đại học Trà Vinh".

Chương trình "Đại sứ thương hiệu trên nền tảng số - Vietnam Digital Ambassodor" (VDA) nhằm phát huy khả năng sáng tạo nội dung và truyền thông trên các nền tảng số, góp phần quảng bá và lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử, con người vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, chương trình còn thúc đẩy hoạt động truyền thông - thương mại hóa các sản phẩm đặc sản địa phương thông qua hình thức nội dung số và livestream; hình thành thế hệ Đại sứ số, góp phần đưa hình ảnh văn hóa và sản phẩm của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp cận rộng rãi hơn trên các nền tảng số.

Trong đó, hoạt động xác lập “Tinh Hoa Việt” được tổ chức nhằm vinh danh sự thuần khiết và nguyên bản, đóng gói các giá trị tri thức thành tài sản số và vị thế đỉnh cao của người Việt.