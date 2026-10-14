Mỹ bắt kỹ sư Saudi Arabia bị cáo buộc do thám tại văn phòng OpenAI

Ngày 13-10, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo bắt giữ và truy tố một nhân viên của Công ty công nghệ OpenAI với cáo buộc sử dụng hoặc tìm cách sử dụng thiết bị để thu thập trái phép thông tin liên lạc bằng giọng nói.

Thiết bị ghi âm của Abdulrahman Alfozan sau khi bị phát hiện. Ảnh: BỘ TƯ PHÁP MỸ

Nghi phạm Abdulrahman Alfozan, 35 tuổi, quốc tịch Saudi Arabia, bị bắt ngày 9-10 và ra trình diện lần đầu tại tòa án liên bang ngày 13-10. Theo cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ, Alfozan làm kỹ sư tại OpenAI từ tháng 7-2025. Ngày 30-9, nhân viên công ty phát hiện một thiết bị ghi âm bí mật (thiết bị số 1) cắm vào cổng USB ở mặt sau tivi trong phòng họp tại một tòa nhà của OpenAI ở San Francisco. Công ty xác định thiết bị được giấu trong giấy vệ sinh và dữ liệu bên trong đã mã hóa.

Nghi phạm bị cáo buộc sử dụng một công cụ hỗ trợ công việc để tìm kiếm thông tin về địa chỉ các tòa nhà, phòng họp, sức chứa và lịch họp, vị trí của ban lãnh đạo cũng như các cuộc gặp với đối tác bên ngoài.

Cũng theo Bộ Tư pháp Mỹ, tài khoản chatbot liên quan đến vợ của Alfozan, có nhiều thông tin nhận dạng trùng khớp với tài khoản của nghi phạm, đã gửi các câu lệnh từ ngày 24 đến 30-9 liên quan đến việc chế tạo, tùy chỉnh, lắp đặt, ghi âm, thử nghiệm, che giấu và truy cập thiết bị từ xa.

Nếu bị kết tội, Alfozan có thể đối mặt mức án tối đa 5 năm tù, phạt tiền 250.000 USD và 3 năm quản chế có giám sát sau khi chấp hành án tù. Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra vụ việc.

KHÁNH MINH