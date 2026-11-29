Truyền thông Mỹ đưa tin, một trận động đất mạnh 5 độ richter xảy ra gần thành phố Manhattan Beach, gần Los Angeles, bang California, vào khoảng 9 giờ 30 sáng 28-11 (giờ địa phương). Sau trận động đất, khu vực ghi nhận hơn 40 dư chấn. Đây là trận động đất mạnh nhất tại khu vực Los Angeles kể từ năm 2014.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, tâm chấn nằm gần Manhattan Beach, thành phố ven biển thuộc khu vực đô thị Los Angeles. Một số dư chấn có độ lớn từ 3 độ richter trở lên. Cơ quan địa chất California cảnh báo các dư chấn có thể tiếp tục xuất hiện trong những ngày tới, thậm chí kéo dài vài tuần, dù tần suất dự kiến giảm dần theo thời gian.

Gạch đá từ ống khói đổ sập xuống mái một ngôi nhà tại Manhattan Beach, bang California (Mỹ), sau trận động đất mạnh 5 độ richter, ngày 28-11. Ảnh: Caylo Seals/Getty Images

Trước nguy cơ dư chấn, chính quyền Manhattan Beach khuyến cáo người dân tránh xa các công trình bị hư hại và đường dây điện đổ, đồng thời cố định những vật nặng có nguy cơ rơi. Cầu tàu Manhattan Beach cũng được tạm đóng cửa để phòng ngừa. Giới chức xác nhận không có nguy cơ sóng thần.

Ngay sau động đất, lực lượng cứu hỏa Los Angeles được đặt trong tình trạng ứng phó khẩn cấp. Nhân viên tại 106 trạm cứu hỏa triển khai kiểm tra các công trình, cơ sở hạ tầng và khu vực trọng yếu bằng đường bộ, đường không và đường biển. Theo báo cáo ban đầu của Sở Cứu hỏa Los Angeles, chưa ghi nhận thiệt hại về kết cấu công trình hoặc thương vong trong phạm vi thành phố.

Một phần lối đi bộ tại Nhà ga của Sân bay Quốc tế Los Angeles bị phong tỏa sau khi cửa kính bị vỡ do trận động đất xảy ra. Ảnh: Caylo Seals/ Getty Images

Tại Sân bay quốc tế Los Angeles, một số cửa sổ được cho là đã bị vỡ do rung chấn, tuy nhiên hoạt động hàng không không bị gián đoạn. Trong khi đó, nhiều cửa hàng tại Manhattan Beach phải dọn dẹp hàng hóa rơi vỡ sau trận động đất. Chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi tình hình và khuyến cáo người dân chuẩn bị ứng phó với các dư chấn tiếp theo.

Cùng ngày, một trận động đất có cường độ 5,4 độ richter được ghi nhận cách thị trấn Watson Lake, thuộc vùng lãnh thổ Yukon của Canada, khoảng 47 km về phía Tây Nam, với tâm chấn ở độ sâu 18 km. Theo cơ quan ứng phó khẩn cấp tỉnh British Columbia (Canada), rung chấn được cảm nhận tại một số khu vực thuộc Yukon và miền Bắc tỉnh này. Trong khi đó, cơ quan địa chấn Earthquakes Canada ghi nhận trận động đất mạnh 4,9 độ richter. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại đáng kể do động đất gây ra.

HUYỀN HƯƠNG