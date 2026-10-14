Xã hội

Nam bộ vẫn mưa những ngày tới, tập trung vào chiều tối

SGGPO

Cơ quan khí tượng dự báo, mưa còn xảy ra trên diện rộng trong những ngày tới, sau đó giảm dần. Mực nước sông Sài Gòn, sông Đồng Nai và lũ ở đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng xuống nhanh.

Ngày 14-10, Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ phát tin dự báo tình hình thời tiết nông vụ (phục vụ sản xuất nông nghiệp) trong 7 ngày tới. Theo cơ quan khí tượng, thời tiết khu vực Nam bộ trong những ngày tới vẫn có mưa, tập trung vào chiều tối và ban đêm. Một số nơi có mưa vừa, mưa to, kèm theo dông, sấm sét.

Dự báo từ cuối tuần này đến đầu tuần sau, mưa ở Nam bộ có xu hướng giảm do nhiễu động trên cao dịch chuyển dần về phía Nam và suy yếu.

Tuy nhiên, mưa vẫn có thể xuất hiện vào chiều tối, cục bộ có mưa vừa. Người dân cần đề phòng mưa lớn khiến nước thoát chậm.

Về thủy văn, Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ dự báo trong tuần tới, lũ ở đồng bằng sông Cửu Long xuống nhanh. Mực nước tại Tân Châu và Châu Đốc dưới 3m. Trên sông Sài Gòn và sông Đồng Nai, mực nước cũng tiếp tục xuống nhanh, giảm nguy cơ ngập tại các khu vực trũng thấp ven sông.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia khí tượng, trong sản xuất nông nghiệp, thời tiết nắng mưa xen kẽ sẽ tạo điều kiện cho một số sâu bệnh phát triển trên lúa vụ Đông Xuân.

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Theo cơ quan khí tượng - thủy văn, nông dân Nam bộ cần thường xuyên thăm đồng khi thời tiết liên tục có mưa. Trong ảnh: Sản xuất lúa ST25 tại ấp 51, xã Tân Nhựt, TPHCM. Ảnh: MINH HẢI

Còn theo cảnh báo của Trung tâm Điều tra khảo sát, công nghệ và dịch vụ khí tượng - thủy văn (Cục Khí tượng - thủy văn), do mưa nhiều nên độ ẩm đất tại khu vực Đông Nam bộ đang ở mức cao, làm tăng nguy cơ ngập úng vườn hồ tiêu và cây ăn trái có múi, nhất là vùng trũng thấp, ven sông, kênh rạch khi triều cường dâng.

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mưa Nam bộ tập trung chiều tối Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ sâu bệnh cục bộ đồng bằng sông Cửu Long

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